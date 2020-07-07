Штрафы за нарушение карантина: полиция ловит в 20 раз больше нарушителей каждый день

Больше всего нарушителей в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях

В Украине вновь ужесточили борьбу с нарушителями карантина. Как рассказал сайту "Сегодня" советник главы МВД Иван Варченко, такая тенденция началась во второй половине июне и продолжается сейчас.

"В большинстве областей Украины мы видим реальный рост заболеваемости, – говорит Иван Варченко. – И мы, и местные советы принимаем решения, чтобы не допустить перегрузки медицинской системы. Иначе произойдет трагедия. С середины июня правоохранители значительно активнее взялись выявлять нарушения в местах массового скопления людей. Например, в магазинах, торговых центрах, кофейнях и т.п., где необходимо соблюдать правила карантина. В итоге мы видим и увеличенное число проверок, и, к сожалению, большее число штрафов из-за того, что собственники не осознают своей ответственности. Это касается и других граждан, не соблюдающих правил карантина (например, находящихся без масок в общественных местах – Авт.). Могу сказать, что до середины июня административных штрафов по ч.3 ст.44 было было по 20-30 в день в масштабах страны, сейчас – 400-600".

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Как уточнили в Нацполиции, за весь период карантина до 2 июля было составлено 16 102 административных протоколов. Больше всего в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Меньше всего – в Хмельницкой, Закарпатской и Николаевской областях. Среди нарушителей оказался и полицейский. Неравнодушные жители сняли на видео копа, который зашел в супермаркет Мелитополя Запорожской области без маски. Когда видео стало достоянием общественности, Нацполиция провела служебное расследование и на старшего лейтенанта был составлен админпротокол.

Также, как мы выяснили, в нашумевшем деле "пловца из киевского Гидропарка" до сих пор не поставлена точка. Напомним, киевлянин Валентин Бурьянов 6 апреля, в день усиления карантина, переплыл Днепр, чтобы попасть на спортплощадку. Но был задержан и ему выписали протокол. Валентину грозит штраф в 17 тыс. грн.

Как рассказал нам сам Валентин, судебный процесс по его делу на финише.

"Дело приближается к завершению. Могу предположить, что 20 июля будет последнее судебное заседание", – рассказал нам Бурьянов.

По его словам, он уверен в своей победе и считает, что был задержан незаконно. Кроме того, Валентин уверен, что штраф в 17 тыс. грн ему платить не придется.

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Впрочем, в полиции также неоднократно комментировали этот случай и настаивают на том, что парень нарушил установленные нормы карантина и должен нести ответственность.

Отметим, что за нарушение противоэпидемических мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Размер штрафа составляет от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Для чиновников – 34-170 тысяч гривен.

Недавно Кабинет министров одобрил новые штрафы за нарушение масочного режима, теперь за проект должна проголосовать Верховная Рада. Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, штрафы за неношение масок для физлиц хотят установить на уровне 170-255 грн, для юрлиц – владельцев общепитов, спортзалов, магазинов, если они не соблюдают требования, штраф будет составлять от 3,4 тыс. гривен до 5,1 тыс. гривен.

Напомним, на недавнем брифинге в Минздраве сообщили, что Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина из-за того, что ситуация с заболеваемостью здесь остается сложной.

Также сообщалось, что в ВОЗ опасаются увеличения темпов пандемии в мире. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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