Боевики бегут с Донбасса из-за низких "зарплат" и уголовных дел

По данным Военной прокуратуры Украины, на оккупированной территории Донбасса находятся до 40 тысяч вооруженных людей, которые обучаются офицерами армии РФ. "Служба" на Донбассе сейчас становится все менее популярной для наемников из-за низких заработков. Куда более "доходной" считается война в Сирии. "Сегодня" разобралась, как менялся контингент боевиков на Донбассе и граждане каких стран сейчас пытаются заработать на войне в Украине.

Донецкие, татарские, осетинские, бурятские...

О численности армии боевиков, воюющей против Украины, рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, речь идет о 40 тысячах вооруженных людей, сведенных в два армейских корпуса, действующих на территории Луганской и Донецкой областей.

"Это хорошо экипированная и обеспеченная военная сила. Более 35 тысяч человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны. Только в "ДНР" более 18 тысяч военных; 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 реактивных систем залпового огня", — заявил Матиос.

По его словам, обучают боевиков российские военные специалисты, численность которых в отдельные периоды достигала 16 тысяч человек, а сейчас их порядка 3 тысяч. Основным "мобилизационным ресурсом" для обоих "корпусов" являются местные жители, для которых служба в "армии" после закрытия предприятий остается одной из немногих возможностей для заработка.

По словам Захара Прилепина — российского писателя и пропагандиста, поддерживающего т.н. "ДНР", — зарплата в "корпусах" составляет 15—16 тысяч рублей, максимум — 20 тысяч (от 7 до 9,6 тыс. грн).

"Вопреки расхожим мифам, платят здесь сущие копейки... В Сирии — больше. Но мужики наши — донецкие, русские, татарские, осетинские, бурятские — тащат обе войны, как свои", — заявил Прилепин, выдав таким образом и контингент россиян, прибывающих повоевать на Донбасс. На счет "тащат обе" — это сильно сказано. Да и, по разным оценкам, количество "русских добровольцев" составляет более 50% от общей численности обоих "корпусов". "Рекрутируются боевики также из квазигосударств, находящихся под контролем России", — уточнил главный редактор сайта "Информационное сопротивление" (ИС) Юрий Карин.

Так, по данным ИС, в Харцызске банду казаков численностью до 60 человек возглавляет выходец из Южной Осетии. Другой осетин назначен командиром аналогичного бандформирования в Торезе. Также, по данным ИС, вооруженный конфликт на востоке Украины привлек и граждан Молдовы. По информации Службы информации и безопасности (СИБ) Республики Молдовы, на Донбассе побывали около 100 граждан Молдовы, из которых к ответственности были привлечены около четверти. При этом более половины молдавских наемников являются выходцами из Приднестровья, также находящегося под влиянием России.

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...и сербские

Наиболее многочисленным, после российского, является "контингент" из Сербии. По словам аналитика Центра исследований проблем гражданского общества Марии Кучеренко, есть данные о 300 сербах, воевавших на территории псевдореспублик. К примеру, как уже сообщала "Сегодня", предводитель так называемых сербских четников Братислав Живкович принимал участие в аннексии Крыма. Позже четники вернулись в Сербию.

Еще одним известным сербским наемником является Деян Берич (Дека), еще в 2014 году ставший снайпером в рядах боевиков. Как отметила Мария Кучеренко, в конце января вышло интервью Берича в журнале Ekspres.

"В нем наемник открыто говорит о том, что первые сербы прибыли в Крым в конце февраля 2014 года по приглашению "русских добровольцев югославских войн, которым обязаны". Однако не все они были четниками. Кроме того, в тексте упоминается его конфликт с другим наемником — Радомиром Почучей, который обвинял Берича в "попытке закрыть 240 сербов в Донецке". Это позволяет понять масштаб наемнического присутствия сербов на Донбассе в самом начале конфликта", — рассказала Мария Кучеренко.

По ее словам, в этом же интервью Деян Берич рассказал, что вместе со своим напарником, известным под позывным Малыш, создал на Донбассе школу снайперов. В этом принимал участие также некий "израильтянин российского происхождения, служивший в израильской армии, просто гений во многих вопросах". Берич подчеркнул, что его главной задачей сейчас является "обезопасить Захарченко (главаря "ДНР". — Авт.) от возможного снайперского огня". Деян Берич и Братислав Живкович остаются на востоке Украины, но ведут жизнь, больше похожую на жизнь знаменитостей, чем "ополченцев", отметила Мария Кучеренко. В частности, на странице Живковича в соцсетях можно увидеть фотографии, свидетельствующие о том, что наемник посещает роскошные отели, сауны и бассейны. В то же время, по словам эксперта, Сербию нельзя считать пророссийским государством.

"Да, безусловно, есть влияние РФ через ряд "культурных" и "гуманитарных" центров, но в Сербии достаточно сильное гражданское общество, настроенное проевропейски и готовое отстаивать европейский вектор развития страны", — подчеркнула Кучеренко.

Помимо сербов, из так называемого дальнего зарубежья в Украину приезжали наемники из Франции, Испании и даже Бразилии. В частности, гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги воевал на территории Украины с осени 2014-го по весну 2015 года. Затем он вернулся домой, но осенью 2016 года вновь прилетел в Украину с целью трудоустройства. Прямо в "Борисполе" его взяли сотрудники СБУ, которые на самом деле и выманили Лусварги, пообещав ему работу. В январе 2017 года Печерский суд приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы, но в августе Апелляционный суд Киева вернул дело на новое досудебное расследование. Видимо, Рафаэля Лусварги в конце концов обменяли на украинских военнопленных во время большого обмена, состоявшегося 27 декабря 2017 года. Во всяком случае 15 декабря Печерский суд изменил бразильцу меру пресечения, после чего Лусварги был включен в список по обмену.

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Преступление и наказание

"Служба" на Донбассе из-за низких зарплат становится все менее популярной. По данным российских СМИ, зарплата наемников Сирии составляет $3—4 тыс., но за выполнение особо сложных заданий могут платить и гораздо больше. Как сообщала "Сегодня", официально в Сирии находится российское авиакрыло, действующее по приглашению президента Башара Асада. Но неофициально россияне проводят и наземные операции — руками наемников из частных военных компаний, самой известной из которых является ЧВК Вагнера. Российские "ихтамнеты" гибнут в Сирии не меньше, чем в Украине. Последним случаем стал разгром, который американская авиация учинила колонне "вагнеровцев", пытавшихся захватить нефтегазовое месторождение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Среди наемников были и те, кто "отметился" в Украине. В результате ракетно-бомбового удара, по разным оценкам, погибли более 300 "частников". Гибель в бою с последующим забвением пока остается наиболее вероятным исходом наемничества.

Власти стран, откуда приезжают боевики, не всегда привлекают их к ответственности. В частности, по словам Марии Кучеренко, 23 января этого года СБУ передала Сербии 23 фамилии сербских наемников, воюющих на стороне ЧВК Вагнера. А с октября 2017 года СБУ передала официальному Белграду 103 фамилии наемников. Есть информация лишь о 45 делах (по состоянию на ноябрь 2017 года) и 28 приговорах, но без детализации по фамилиям и именам.