Собаку продавать не надо: в "Нафтогазе" отреагировали на скандальное заявление депутата

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В "Нафтогазе Украины" напоминают, что украинцы имеют право на субсидию, если самостоятельно нет возможности оплачивать полную сумму за коммунальные услуги. Об этом говорится в заявлении на Facebook в качестве ответа на скандальное высказывание "слуги народа" о продаже собаки для оплаты коммуналки.

В компании отметили, что семьи, которые тратят на коммуналку больше 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.

"В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму. Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Ну и мы немного. Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь, обсуждая сложности людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.

Пенсионерка ответила депутату на предложение продать собаку. Журналистам удалось разыскать женщину, которой якобы и давал совет нардеп. Она призналась, что во время эфира прозевала нелепый ответ "слуги народа".

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