Собчак назвала Крым огромной проблемой

Кандидат в президенты РФ и журналист Ксения Собчак заявила, что оккупированный Крым является большой проблемой для России. Об этом она заявила во время теледебатов на одном из российских телеканалов.

По ее словам, большинство бед для РФ начались после аннексии полуострова.

"Я считаю, что это огромная проблема и еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема", – заявила Собчак.

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Отметим, что на передаче присутствовал и скандальный российский политик Владимир Жириновский, который выкрикивал ей вопрос: "Крым – это Украина или Россия?", на что журналист не дала четкий ответ и сказала: "Я считаю, что Россия нарушила все международные договоренности".

Также она прокомментировала свое намерение поехать в Крым.

"Я не собиралась агитировать в Крыму. Ко мне поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность, и я собиралась поехать в Крым с гуманитарной миссией", – объяснила кандидат в президенты РФ.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказывал, когда Россия заплатит Украине за войну и аннексию. По его словам, компенсация за агрессию будет возможно после окончания войны на Донбассе.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.