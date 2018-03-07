Собчак собралась в оккупированный Крым: в ГПСУ озвучили условия для въезда

В Государственной пограничной службе прокомментировал намерение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак посетить оккупированный Крым. Об этом рассказал в эфире телеканала "Прямой" спикер ГПСУ Олег Слободян.

Он рассказал, в каком случае журналистке могут отказать в посещении полуострова, а также даже могут запретить въезд в Украину.

"Порядок определен в соответствии с постановлением правительства. Он предусматривает, что иностранцу нужно разрешение, которое выдает Госмиграционная служба на протяжении пяти дней. Кроме этого гражданин другой страны должен официально въехать на территорию Украины и соответственно, если есть подозрения о том, что его деятельность угрожала или были какие-то высказывания антиукраинские, то пограничники имеют право запретить въезд такому гражданину. И, соответственно, могут быть ограничения другими правоохранительными органами относительно въезда гражданина другого государства на территорию Украины", – заявил Слободян.

Он также раскритиковал намерение Собчак поехать в Крым накануне нелегитимных выборов.

"Она является гражданкой другой страны, на которую распространяются все законы Украины и в первую очередь речь идет о том, что нужно уважать законодательство Украины и действовать в рамках всех требований, где речь идет о том, что выборы в Крыму не могут быть легитимными или действительными при любых обстоятельствах. Поэтому тут в некоторой мере есть такое лукавство – приехать официально в Крым, где выборы априори не будут признаны. Это больше популистское заявление, которое не воплотится в реальное состояние", – подчеркнули в ГПСУ.

Отметим, что 18 марта в России пройдут президентские выборы. Москва рассчитывает организовать "волеизъявление" и на оккупированном полуострове, однако и в Украине заявляют, что результаты этих выборов будут нелегитимными, так как сами выборы незаконны. В то же время президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.