Собираются по частям и не боятся воды: украинцы создали уникальные деревянные карты

Идея с деревянными картами так захватила мир, что в считанные дни на платформе Kickstarter потенциальные покупатели перевели 100 тысяч долларов

Украинцы удивили мир деревянными картами. Они собираются, как пазл и не боятся воды. За считанные дни на воплощение идеи разработчики собрали почти в семь раз больше нужной суммы.

Самолеты, корабли, компас, и все страны мира со столицами. С такой картой сложно перепутать Австрию с Австралией. Разработчик Игорь Форостенко признается, идея создать атлас прямо на стене родилась еще два года назад. Впрочем, заявить о себе на весь мир решились только сейчас.

Идея с деревянными картами так захватила мир, что в считанные дни на платформе Kickstarter, которая поддерживает творческие проекты, вместо ожидаемых 15 тысяч долларов потенциальные покупатели перевели – 100 тысяч.

Для основы используют фанеру. На специальном оборудовании на карте гравируют надписи и вырезают материки со странами. Далее же ручная работа: отшлифовать, покрасить, упаковать.

За день мы успевают сделать около 20 карт. Дело в том, что они разного размера: какие-то легче делаются, скорее, какие-то дольше и сложнее. Потому что заказчики, бывает, добавляют свои пожелания: добавьте мне ту страну, мой город.

Чтобы составить весь пазл достаточно 40-минут, говорят разработчики. Крепится карта к стене на двустороннем скотче. Влажной уборки не боится. Сейчас украинскую разработку ждут более тысячи покупателей со всего мира.

Ранее сообщалось, что исследователям удалось впервые собрать древнейшую рукописную карту мира.

Напомним, Геолог Уим Спакман из Утрехтского университета в Нидерландах составил первый в мире атлас тектонических плит Земли.