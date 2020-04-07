Социологи рассказали, сколько украинцев стали более счастливыми на карантине

Более 40% процентов украинцев стали меньше общаться с друзьями во время общенационального карантина.

Таковы данные последнего опроса социологической группы "Рейтинг". Во время соцопроса они определили, что те, кто ограничил контакты по телефону с друзьями и близкими, стали чаще грустить и сердиться. В то время как те 11%, которые увеличили время общения, – стали более счастливы.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что вместе во вспышкой коронавируса в мире фиксируется вспышка случаев домашнего насилия.

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Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

По его словам, в некоторых странах удвоилось количество женщин, обращающихся с жалобами на насилие. В то же время медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и не могут оперативно реагировать. Генсек ООН призвал все правительства включить в национальные планы борьбы с коронавирусом также положения о предотвращении насилия в отношении женщин.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали о способах поднять настроение во время вынужденной самоизоляции – в статье "ТОП-20 идей, что можно сделать дома на карантине, чтобы стать счастливее".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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