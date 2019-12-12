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Соцсети активно обсуждают поимку убийц Шеремета

12 декабря, 23:20

Следствие определило вероятных убийц журналиста Павла Шеремета

Павел Шеремета

Павел Шеремета / Фото: УНИАН

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Следствие определило вероятных убийц журналиста Павла Шеремета, автомобиль с которым подорвался в центре Киева в 2016 году, но заказчик остается неизвестным.

Также смотрите видео доклада о ходе расследования убийства Павла Шеремета:

Между тем, в сети активно обсуждают брифинг МВД касательно расследования убийства журналиста Павла Шеремета. На брифинге рассказали о новых подозреваемых. Мнения пользователей соцсетей разделились. Кто-то поверил полиции, кто-то – нет, но в целом многие остались при своем мнении.

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Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Источник: Сегодня

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