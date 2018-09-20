Эксперты отреагировали на предложения изменений в Конституции

Сегодня, 14:47

Принятие Верховной Радой изменений в Конституцию, закрепляющих европейский и евроатлантический курс Украины, взбудоражило соцсети

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Принятие Верховной Радой изменений в Конституцию, закрепляющих европейский и евроатлантический курс Украины, взбудоражило соцсети – многие политики и политологи прокомментировали как выступление президента Петра Порошенко, так и итоги голосования.

Одним из первых высказался 15-й премьер-министр Украины Арсений Яценюк (2014-2016 годы премьерства), который назвал решение Рады принципиально важным для его партии "Народный фронт", поскольку с аналогичной инициативой его политсила выступила еще год назад.

Яценюк поздравил парламент и все ответственные органы с этим достижением.

"Ни один московский реваншист не остановит наш национальный выбор. Мы навсегда утвердим нашу свободу, безопасность и благосостояние в свободном кругу европейских народов", – добавил он в своем Facebook.

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Политолог Тарас Березовец отметил "органичность" звучания в речи Президента слова "Московия" в понимании современно России, и предложил "вернуть в официальный дискурс Украины исторические названия".

"К слову, как вы считаете, нужно ли передавать в украинском варианте русские имена? Ведь не переводим же на украинский английское имя Джордж как Георгій или Питер как Петро. Поэтому я против использования варианта Володимир Путін или Сергій Лавров. Ну какой он Володимир?! Нужно использовать прямую транслитерацию Владімір Путін и Сєрґєй Лавров", – написал он у себя в соцсети.

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Депутат Рады и журналист Мустафа Найем напомнил о слогане президентской кампании Порошенко – "Армия. Язык. Вера", который соответствовал теме его последнего обращения к парламенту.

"Спустя четыре года президентства в своем последнем обращении к парламенту глава государства не коснулся ни проблем в экономике, ни борьбы с коррупцией, ни катастрофического оттока населения, ни судебной реформы, ни преступности", – пишет он, отмечая невыгодность этих тем для Порошенко.

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Журналист Иван Яковина обратил внимание на сходство постулатов Порошенко с основными тезисами в выступлениях его российского коллеги – Владимира Путина: "пятая колонна" в виде гражданских организаций, "особый путь страны", "иностранные агенты" и их регистрация.

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Экс-депутат Тарас Черновол назвал текст поправок к Конституции "абсолютно правильный", "выверенным" и "с правильно расставленными акцентами", отметил отсутствие голословности и популизма в словах Порошенко, а также, что он, не упоминая фамилии своих конкурентов и политических оппонентов, "очень прозрачно дал им оценку".

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А украинский поэт Владимир Цыбулько заявил, что речь президента "сформировала основы новой современной политической стилистики" и что оно имеет "глубокий стратегический визионерский характер". В то же время он признает, что Порошенко не обошелся без самокритики.

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Напомним, что, выступая в Раде, Порошенко указал, что внутри страны есть политики и политические силы, работающие в интересах Москвы.

Также мы писали, что голосование об изменениях в Конституцию он назвал "ударом по пятой колонне".

Кроме того, Петр Порошенко пообещал избавиться от российской военной базы в Крыму.
яценюк, Конституция, Верховная Рада, Порошенко, найем

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Источник:

"Сегодня"

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