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Сокращение судей в Украине: в Венецианской комиссии отреагировали на решение Конституционного суда

13 марта, 14:37

Игорь Серов

Вердикт КС усилил независимость судебной власти

На днях Конституционный суд Украины признал неконституционной поправку к Закону "О судоустройстве и статусе судей". Как известно, она сокращала максимальное число судей Верховного суда с 200 до 100. В свою очередь Венецианская комиссия просила изъять это положение.

"Я приветствую то, что Конституционный суд Украины своим решением от 11 марта признал неконституционной поправку к Закону "О судоустройстве и статусе судей", – заявил президент Венецианской Комиссии Джанни Букиккио.

"Комиссия была глубоко встревожена тем, что эта поправка могла привести к серьезным изменениям в составе Верховного суда, который уже подвергся всевозможному реформированию на основе законодательства, принятого Верховной Радой Украины предыдущего созыва, – заявил Букиккио. – Поступить подобным образом снова, после выборов, означало бы сообщить и судьям, и широкой общественности, что от воли определенного большинства в парламенте зависит, могут ли оставаться на своих должностях судьи высшего суда или нет. Поэтому я приветствую Конституционный суд с принятым решением, которое усиливает независимость не только Верховного суда, но и судебной власти в Украине в целом".

Напомним, ранее Конституционный Суд отменил повышение пенсионного возраста для определенных категорий лиц.

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венецианская комиссия Конституционный суд судьи верховный суд

Источник: Сегодня

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