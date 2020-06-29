Декрет для отцов: в Украине хотят уравнять права родителей

Мужчинам, у которых есть дети, предлагают дать право на сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск и уход в декрет

Отцам в Украине предлагают дать возможность уделять детям больше времени. Для этого для мужчинам хотят узаконить дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. Пока такие права есть только у женщин. Законопроект №3695, предусматривающий равенство прав и обязанностей по воспитанию детей между мужчинами и женщинами, уже зарегистрирован в парламенте.

Что хотят изменить

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Согласно документу, отцы получают одинаковые права и обязанности с матерями. В Трудовом кодексе хотят изменить слова "женщина" и "мать" на "работник" и добавить слово "отец".

Если кратко, то законопроектом предлагают ввести для отца:

Декретный отпуск. По действующему законодательству в декрет по уходу за ребенком до трех лет может уйти мать. Если она откажется от такого отпуска, тогда его может взять отец. При этом, мужчине надо принести своему работодателю справку с места работы жены о том, что она отказалась от декретного отпуска. Эту бюрократию предлагают отменить и разрешить отцу такое же право на отпуск по уходу за ребенком, как и матери.

Дополнительный отпуск. Женщины, у которых есть двое и больше детей, сейчас имеют право на ежегодный дополнительный отпуск. У мужчин такого права на сегодня нет.

Реклама Сокращенный рабочий день. Опять же, сейчас на сокращенный рабочий день имеет право женщина, у которой есть ребенок до 14 лет.

Отпуск при рождении ребенка – это новая норма, которую парламентарии хотят добавить в трудовое законодательство. Если за него проголосуют, то отец младенца получит право на одноразовый оплачиваемый отпуск на 14 дней, вне зависимости, в браке он с матерью ребенка или нет. Одно условие – отец должен жить вместе с матерью ребенка. Этот отпуск можно использовать на протяжении трех месяцев с момента рождения ребенка.

Фото: pixabay.com

"Законопроект предлагает обеспечить равные возможности матери и отца по уходу за ребенком и сочетание трудовой деятельности с семейными обязанностями; устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права человека на отпуск по уходу за ребенком; создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине", - поясняют авторы проекта.

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Как в других странах

Декрет для отца – обычное дело в странах Европы. Например, в Исландии отец наравне с матерью может получить три месяца отпуска для ухода за новорожденным. Все это время ему выплачивается помощь в 80% от заработка. Затем есть еще один отпуск на три месяца, но воспользоваться может только один из родителей.

В Германии мужчина может уйти в декретный отпуск на три года. Первый год ему выплачивают помощь по уходу за ребенком в 65% от зарплаты. Если оба родителя идут в декретный отпуск, тогда деньги начисляют еще два месяца.

В Швеции на семью предоставляется до 480 дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. При этом закон обязывает каждого из родителей использовать минимум три месяца (90 дней) из 480 дней. Остальные дни можно разделить между собой так, как родители считают целесообразным.

В Польше тоже есть отдельно отцовский отпуск. Мужчина может его использовать в любой момент, пока ребенку не исполнится два года. Помимо него родители могут разделить отпуск по уходу за ребенком, который длится семь месяцев.

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В Великобритании отец ребенка имеет право провести до двух недель с ребенком с сохранением зарплаты до 90%;

Португалия обязывает законом отца провести с ребенком 5 дней в оплачиваемом декретном отпуске. За нарушение обязанностей отца накладывается штраф.

/ Фото: Pixabay

Пока статистика показывает, что около 2% мужчин в Украине идут в декретный отпуск вместо матери. Однако достаточно часто мужчины берут отпуск после рождения ребенка на 5-7 дней и бизнес привык к такой практике, говорит Анастасия Березюк, HR бизнес-партнер.

"Мужчины часто не видят работы женщины с ребенком, поэтому и считают, что это несложно. Подобный отпуск покажет, сколько сил и времени может идти на ребенка и, возможно, уровень уважения к матери в семье повысится. Кроме этого, не всем мужчинам удается полюбить ребенка с первого взгляда, а уход за ним эти шансы повысит", – добавляет Анастасия Березюк.

Но если изменения в закон примут, то все равно в Конституции равенство прав женщины и мужчины определяется дополнительными гарантиями матери, об отце в контексте равенства прав не упоминается. В статье 24 Главного закона говорится: "Равенство прав женщины и мужчины обеспечивается: созданием условий, которые дают женщинам возможность сочетать работу с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям".

Как сообщалось, в предложенном парламенту проекте закона "О труде" также предусматривается возможность одновременного декретного отпуска для отца и матери.

Как украинские отцы уходят в декрет, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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