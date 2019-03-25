Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Сокровища АРМЫ: что такое Нацагентство по розыску и менеджменту активов и что хранится в его закромах

Сегодня, 06:40

На счетах агентства — сотни миллионов гривен и десятки тонн сахара

Фото: AFP
Сокровища АРМЫ: что такое Нацагентство по розыску и менеджменту активов и что хранится в его закромах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/348/1f4/5c93481f4a921.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/348/1f4/5c93481f4a921.png Украина На счетах агентства — сотни миллионов гривен и десятки тонн сахара

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнародовало список арестованного имущества, которым управляет. В перечне — помимо сотен квартир и машин, что ожидаемо, еще уголь, удобрения и даже макароны. "Сегодня" изучили закрома АРМА и выбрали самые необычные объекты.

Длинный список

Перечень из 726 позиций чиновники выложили в открытый доступ во вторник. По словам главы АРМА Антона Янчука, агентство хочет показать общественности, что конкретно у них находится в управлении:

"Также мы предоставляем материал для анализа, выводов, критики и предложений по усовершенствованию системы".

Янчук также пообещал, что список будут пересматривать каждый месяц. Напомним, агентство управляет имуществом, арестованным в ходе расследования уголовных дел. На балансе АРМА объекты будут, пока суд не объявит приговор. После приговора есть два варианта — имущество конфискуют в пользу государства и продадут на аукционе, или вернут владельцу.

Спорткар и брускетта

Больше всего в списке недвижимости — 485 объектов, а львиная их доля приходится на Киев. Есть здесь квартиры, производственные корпуса, гаражные комплексы, водонапорная башня, трансформаторная будка и даже целый торговый комплекс. Одним из самых знаменитых объектов в списке значится недвижимость резиденции "Межигорье". На втором месте по количеству — транспорт (110 штук). При этом на балансе агентства есть как грузовики, сельскохозяйственная техника (снегоуборочные машины, сеялки и опрыскиватели), так и суперкары. Например, значатся в списке спортивные автомобили: Aston Martin Rapide, который сегодня стоит около 7,5 млн грн, и BMW Alpina B6 (3,5 млн грн).

Но есть в перечне АРМА и совершенно неожиданные позиции. Из Харькова агентство получило в управление напитки, макароны и... брускетту. Или судно "Петр Годованец", которое, судя по списку, неизвестно откуда поступило на баланс агентства. А вот в Луцке на балансе стоят почти 27 тонн сахарного песка, который хранился на одном из госпредприятий. В судебном решении по этому делу говорится, что его отдали под ответственность АРМА из-за того, что ранее неизвестные вынесли сахар с этого предприятия на 18 млн грн. Или другой пример — 21 тонна грецкого ореха в Одесской области. В судебном решении отмечается, что несколько человек, экспортируя орехи, не платили таможенных и налоговых сборов. В итоге они незаконным способом заработали 139 млн грн. Наконец, не обошлось в списке Нацагентства и без наличных средств — на балансе органа сегодня более 633 млн грн, $215 тыс. и 1,2 млн евро.

За 3 года дали бюджету 5,5 млрд грн

Только с начала 2019-го, после продажи арестованного имущества, Нацагентство принесло в бюджет почти 25 млн грн.

"Если владельцев признают виновными или будет доказано, что эти активы — производные от преступлений, то средства конфискуют и перечисляются в госбюджет", — объясняет глава Управления по вопросам управления активами агентства Виталий Резник.

Впервые арестованные активы начали продавать в 2017 году — бюджет благодаря аукционам получил 2,4 млрд грн. В прошлом году эта цифра составила 3,1 млрд грн. Кроме того, в 2018-м с тех денег, которые АРМА перечислило на счета госбанков, Украина получила еще 519 тыс. грн в качестве процентов. По словам политаналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича, сложно сказать, много заработало Нацагентство или нет.

"Сложно оценить стоимость всех активов, которые находятся на балансе АРМА. Но сам факт, что подобная деятельность ведется в Украине, нужно приветствовать. Единственная проблема — Украина может сталкиваться с нехваткой покупателей этих объектов, — говорит он. — В том числе и из-за определенных политических рисков".

Напомним, ранее стало известно, что Украина отказалась от идеи продать скандальное российское судно "Норд". Судно может использоваться морской академией в учебных и научных целях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег запасы, имущество, активы, нацагентство, АРМА

Вы сейчас просматриваете новость " Сокровища АРМЫ: что такое Нацагентство по розыску и менеджменту активов и что хранится в его закромах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Илья Требор

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зимние" запасы газа в Украине уменьшились почти вполовину

18 марта, 10:37

С начала отопительного сезона страна "сожгла" более восьми миллиардов "кубов" газа из хранилищ

Имущество экс-главы МВД Захарченко снова арестовали

13 февраля, 13:12

Суд удовлетворил ходатайство следователя и повторно наложил арест на имущество соратника Януковича

Что чаще всего покупают на СЕТАМ и какие диковинки можно там найти

22 ноября 2018, 07:19

На продажу государство выставляет овечьи шкуры, тату-машины и "Бравого солдата Швейка"

Чем запасается страна на черный день: репортаж с предприятия Госагентства резерва Украины

19 ноября 2018, 07:00

Сахарные горы и штабеля тушонки охраняют стрелки ВОХР, а мясо — "Дед Мороз"

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон

Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

В России рассказали о глобальном провале Кремля

MARUV высмеяла Нацотбор на Евровидение в "Вечернем квартале"

Аваков рассказал, что помешало освобождению Донецка летом 2014

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы