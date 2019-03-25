Сокровища АРМЫ: что такое Нацагентство по розыску и менеджменту активов и что хранится в его закромах

На счетах агентства — сотни миллионов гривен и десятки тонн сахара

Фото: AFP

Сокровища АРМЫ: что такое Нацагентство по розыску и менеджменту активов и что хранится в его закромах Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/348/1f4/5c93481f4a921.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/348/1f4/5c93481f4a921.png 2019-03-25T06:40:00+02:00 Украина На счетах агентства — сотни миллионов гривен и десятки тонн сахара

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнародовало список арестованного имущества, которым управляет. В перечне — помимо сотен квартир и машин, что ожидаемо, еще уголь, удобрения и даже макароны. "Сегодня" изучили закрома АРМА и выбрали самые необычные объекты.

Длинный список

Перечень из 726 позиций чиновники выложили в открытый доступ во вторник. По словам главы АРМА Антона Янчука, агентство хочет показать общественности, что конкретно у них находится в управлении:

"Также мы предоставляем материал для анализа, выводов, критики и предложений по усовершенствованию системы".

Янчук также пообещал, что список будут пересматривать каждый месяц. Напомним, агентство управляет имуществом, арестованным в ходе расследования уголовных дел. На балансе АРМА объекты будут, пока суд не объявит приговор. После приговора есть два варианта — имущество конфискуют в пользу государства и продадут на аукционе, или вернут владельцу.

Спорткар и брускетта

Больше всего в списке недвижимости — 485 объектов, а львиная их доля приходится на Киев. Есть здесь квартиры, производственные корпуса, гаражные комплексы, водонапорная башня, трансформаторная будка и даже целый торговый комплекс. Одним из самых знаменитых объектов в списке значится недвижимость резиденции "Межигорье". На втором месте по количеству — транспорт (110 штук). При этом на балансе агентства есть как грузовики, сельскохозяйственная техника (снегоуборочные машины, сеялки и опрыскиватели), так и суперкары. Например, значатся в списке спортивные автомобили: Aston Martin Rapide, который сегодня стоит около 7,5 млн грн, и BMW Alpina B6 (3,5 млн грн).

Но есть в перечне АРМА и совершенно неожиданные позиции. Из Харькова агентство получило в управление напитки, макароны и... брускетту. Или судно "Петр Годованец", которое, судя по списку, неизвестно откуда поступило на баланс агентства. А вот в Луцке на балансе стоят почти 27 тонн сахарного песка, который хранился на одном из госпредприятий. В судебном решении по этому делу говорится, что его отдали под ответственность АРМА из-за того, что ранее неизвестные вынесли сахар с этого предприятия на 18 млн грн. Или другой пример — 21 тонна грецкого ореха в Одесской области. В судебном решении отмечается, что несколько человек, экспортируя орехи, не платили таможенных и налоговых сборов. В итоге они незаконным способом заработали 139 млн грн. Наконец, не обошлось в списке Нацагентства и без наличных средств — на балансе органа сегодня более 633 млн грн, $215 тыс. и 1,2 млн евро.

За 3 года дали бюджету 5,5 млрд грн

Только с начала 2019-го, после продажи арестованного имущества, Нацагентство принесло в бюджет почти 25 млн грн.

"Если владельцев признают виновными или будет доказано, что эти активы — производные от преступлений, то средства конфискуют и перечисляются в госбюджет", — объясняет глава Управления по вопросам управления активами агентства Виталий Резник.

Впервые арестованные активы начали продавать в 2017 году — бюджет благодаря аукционам получил 2,4 млрд грн. В прошлом году эта цифра составила 3,1 млрд грн. Кроме того, в 2018-м с тех денег, которые АРМА перечислило на счета госбанков, Украина получила еще 519 тыс. грн в качестве процентов. По словам политаналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича, сложно сказать, много заработало Нацагентство или нет.

"Сложно оценить стоимость всех активов, которые находятся на балансе АРМА. Но сам факт, что подобная деятельность ведется в Украине, нужно приветствовать. Единственная проблема — Украина может сталкиваться с нехваткой покупателей этих объектов, — говорит он. — В том числе и из-за определенных политических рисков".

Напомним, ранее стало известно, что Украина отказалась от идеи продать скандальное российское судно "Норд". Судно может использоваться морской академией в учебных и научных целях.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.