Сокровища нации-2019: что выкопали археологи с начала года

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Нынешний год — особенно удачный для украинских археологов. Наши искатели древностей в составе 30 экспедиций, в том числе международных, раскопали десятки уникальных артефактов, часть из которых ученые называют сенсационными. Ученый секретарь института археологии НАН Украины Ольга Манигда рассказала новостям "Сегодня" о самых значимых находках.

Одна из последних находок, которая порадовала ученое сообщество, была сделана вблизи полтавского села Бельск. На поле, где еще полтора месяца тому назад росла пшеница, было найдено захоронение, в котором находились останки скифской девушки и золотые украшения.

"Важно не только то, что археологи нашли артефакты VI столетия до н. э., но и то, что захоронение за 2600 лет не было разворовано", — рассказала директор департамента культуры и туризма Полтавской обладминистрации Валентина Вождаенко.

Привет от скифов. Раскопали останки девушки и золотые украшения

"Размер и вес золотого головного убора мы не определим, пока не откопаем его полностью. Но уже сейчас видно, что эта вещь уникальная. Речь идет о двухъярусном головном уборе с тремя видами золотых пластинок и сережками. Браслет, который был на руке у скифской девушки, настолько миниатюрный, что может свидетельствовать о маленьком росте умершей. Не исключено, что здесь захоронена подросток", — говорит руководитель экспедиции Ирина Шрамко.

В этом году успешно продолжились раскопки и еще в одном месте Полтавской области. Как рассказали нам археологи, в Лубенском районе были обнаружены фрагменты четырех древних жилищ, построенных из костей мамонтов. По данным археологов, этот объект они планируют законсервировать, чтобы в последующем сделать здесь музей.

Впервые раскопки прошли на месте трипольского поселения вблизи Каменец-Подольского Хмельницкой области.

"Поселение датируется 4000—3900 годами до нашей эры", — рассказали нам археологи.

Первый полевой сезон принес чрезвычайно интересные результаты.

"В одной из частей поселения исследуются остатки двухэтажного жилья, в другой части — остатки двух гончарный печей", — сообщают ученые.

И добавляют, что отдельные фрагменты керамической посуды и орудия труда из кремня указывают на возможные контакты трипольцев с представителями других культур. По заверениям археологов, раскопки будут обязательно продолжены в следующем году.

А вот в Черкасской области искателям древностей посчастливилось обнаружить курганы с доскифскими и среднескифскими артефактами. Например, в одном из могильников ученые обнаружили древнего воина с мечом, колчаном со стрелами, ножом и каменной плиткой, точное предназначение которой выясняется.

Хата из мамонта. На Полтавщине нашли в земле четыре жилища из костей

Роют экскаваторами

Однако свою ложку дегтя в работу официальных археологов добавляют сотни "черных" копателей. Ради собственного обогащения они ведут раскопки на курганах и могильниках Черкасской, Полтавской, Николаевской и Киевской областей. Как рассказали нам активисты, уже нередкостью стало то, что такие дельцы используют не только профессиональные металлоскатели, но и даже мощную землеройную технику. Свои находки горе-археологи продают чаще всего иностранным коллекционерам, реже — украинским ценителям древностей. Как правило, цены на артефакты достигают нескольких тысяч долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харьковской области археологи нашли подземный город. Катакомбы имеют не менее 10 улиц, пересекающихся между собой, десятки комнат и даже систему водоснабжения.

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