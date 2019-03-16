"Солдаты" будущего по-украински: наши военные стартапы привлекают зарубежных заказчиков

Украинские военные разработки привлекают к себе внимание мировых оружейных гигантов

Шлем. Украинская разработка обеспечивает экипажам бронемашин круговой обзор.

"Солдаты" будущего по-украински: наши военные стартапы привлекают зарубежных заказчиков Игорь Ветров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a8/ed2/5c87a8ed2765e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a8/ed2/5c87a8ed2765e.png 2019-03-16T07:19:00+02:00 Украина Украинские военные разработки привлекают к себе внимание мировых оружейных гигантов

Компания из Объединенных Арабских Эмиратов заключила с украинскими предпринимателями соглашение на поставку "умного" шлема для экипажей бронетехники. Устройство было представлено на оружейной выставке IDEX-2019, которая прошла недавно в ОАЭ. Сотрудничество с украинскими компаниями все больше интересует зарубежных производителей военной техники.

"Умный" шлем

Украинский технологический стартап Limpid Armor заключил соглашение с компанией International Golden Group (IGG) из ОАЭ на поставку комплекта Land Platform Modernization Kit для модернизации бронетехники. Как сообщил "Украинский милитарный портал", компания LimpidArmor имеет главный офис в Калифорнии, а также филиал в Киеве. Она основана украинским предпринимателем и ветераном АТО Михаилом Гречухиным. Компания специализируется на конструировании робототехники и программного обеспечения. А IGG является официальным поставщиком оборудования для силовых структур ОАЭ.

Собственно, разработка от Limpid Armor — это "умный" комплект для экипажей бронетехники. Он состоит из очков Microsoft Holo Lens, которые интегрированы в шлемы членов экипажа и связаны с видеокамерами, установленными на борту боевой машины. Поступающая с камер информация позволяет экипажу иметь круговой обзор. Кроме того, предусмотрен вывод на экран показателей состояния всех систем боевой машины, а также интерактивные подсказки по местонахождению дружественных и вражеских единиц боевой техники.

Соглашение между Limpid Armor и IGG было заключено на выставке IDEX-2019, которая в феврале проходила в ОАЭ. Предметом соглашения являются поставки украинского изобретения, а также создание тестовых образцов "умного" шлема под два типа техники. Помимо IGG, идут переговоры с представителями нескольких стран Ближнего Востока, а также Африки и еще одним европейским производителем вооружений. В Украине же испытания Land Platform Modernization Kit проходили в 169-м учебном центре "Десна" на базе танка Т-64.

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Будущее рядом

Комплект Land Platform Modernization Kit, безо всякого сомнения, является элементом снаряжения "солдата" будущего. В мире не так уж много стран, которые производят подобное снаряжение.

Больше всего известна экипировка для пехотинцев. Так, в 2008 году в США была возобновлена разработка амуниции для солдата сухопутных войск Land Warrior. В этот комплект, помимо оружия, бронежилета, карманного компьютера, навигатора и системы радиосвязи, входит также "умный" шлем. На OLED-дисплей этого шлема транслируется изображение с видеокамеры, установленной на винтовке. На этом же дисплее отображается карта местности, на которой помечены как союзники, так и противники. Комплекс Land Warrior снабжен микропроцессором и программным обеспечением, позволяющим солдату управлять всем оборудованием. Система уже была испытана американцами в Ираке. Разработкой экипировки "солдата" будущего занимаются во Франции, где схожий комплекс получил название FELIN, в Германии — IdZ-ES, Великобритании — FIST и в России — "Ратник".

Система "Ратник" начала поступать в распоряжение ВС РФ в 2014—2015 годах. Тогда в войска пришло свыше 70 тысяч комплектов. В состав "Ратника" также входит интерактивный шлем 6Б-47, снабженный встроенной системой связи и монокулярным монитором, на который поступает изображение с прицела оружия. Российский комплекс, среди прочего, предусматривает наличие средств для защиты дыхания, аппаратуры управления боем, позиционирования солдата на местности, а также тепловизора, позволяющего вести бой в любое время суток. После 2015 года в распоряжение ВС РФ ежегодно поступают до 50 тысяч "Ратников".

Бойцы ВСУ пока не оснащены подобным снаряжением. Но, как видим, благодаря усилиям украинских специалистов наша страна уже начала догонять своего противника. По информации Михаила Гречухина, уже в будущем году планируется начать серийное производство Land Platform Modernization Kit, хотя очевидно, пока в интересах иностранного заказчика.

Al-Wahash. Арабские оружейники поставили на бронемашину наш модуль "Штурм". Фото: ukroboronprom.com.ua

Испытан на Донбассе

В целом выставка IDEX-2019 показала, что зарубежные фирмы начали все больше интересоваться продукцией украинского ОПК. В частности, компания из ОАЭ Calidus LLC представила тестовый образец плавающей боевой машины Al-Wahash, вооруженной украинским боевым модулем БМ-3М "Штурм". Этот боевой модуль разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова. Он оснащается пушкой 30 мм, пулеметом 7,62 мм, автоматическим гранатометом 30 мм и противотанковым ракетным комплексом "Барьер". Госконцерн "Укроборонпром" позиционирует Al-Wahash как совместную разработку с компанией Calidus LLC. Украинская сторона напоминает, что модуль "Штурм" установлен на украинский БТР-3Е, а значит прошел испытания боевыми действиями на Донбассе. По информации "Укроборонпрома", благодаря модулю "Штурм" боевая машина Al-Wahash получает возможность уничтожать противника на расстоянии до 5 км в любую погоду.

Помимо этого, зарубежные фирмы заинтересовались продукцией украинского казенного предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра" (Запорожье) — крупнейшего производителя радиолокационного оборудования. Как сообщил директор предприятия Юрий Пащенко, "Искра" вместе с зарубежным партнером начинает разработку многофункциональной РЛС, которая объединяет свойства радиолокационной станции и контрбатарейного радара.

"У нас есть сотрудничество с мировым гигантом, объемы продаж которого в четыре раза превышают все объемы украинской военной промышленности. Наш аванпроект, который мы предложили для разработки, они приняли. Поэтому будем вместе создавать новое контрбатарейное средство и обзорную радиолокационную станцию", — отметил Юрий Пащенко.

Директор "Искры" не назвал компанию, с которой украинскому предприятию предстоит сотрудничать, но действительно крупных компаний-гигантов, которые производили бы радиолокационные станции, в мире не так уж и много. Из них выделить можно две. Это французская компания Thales и американская — Lockheed Martin.

По словам Юрия Пащенко, чтобы повысить эффективность производства, в Запорожье были возвращены специалисты из донецкого предприятия "Топаз", оставшегося в оккупированном Донецке. До войны "Топаз" специализировался на создании комплексов радиотехнической разведки, например, знаменитой станции "Кольчуга".

В "Укроборонпроме" также очень гордятся высокоточными разработками — ракетными комплексами "Ольха" и "Нептун", а также отечественными корректируемыми артиллерийскими снарядами "Квітник", калибра 152 и 155 мм. Как известно, "Ольха" является глубокой модернизацией советской реактивной системы залпового огня "Смерч". В отличие от "Смерча", украинская "Ольха" благодаря одноименной ракете разработки киевского КБ "Луч" может поразить 12 отдельных целей. Этот комплекс уже принят на вооружение и направлен в серийное производство.

"Нептун" — это крылатая ракета, также разработанная на КБ "Луч" и способная поражать надводные цели. Сейчас "Нептун" — на стадии испытаний. По мнению руководителя дивизиона высокоточного оружия "Укроборонпрома" Андрея Артюшенко, "Нептун" может защитить интересы Украины в морской зоне.

"Украинский "Квітник" — это управляемый снаряд с полуактивной головкой наведения. Мы вышли на его серийное производство. "Квітник" принципиально меняет тактику нанесения артиллерийских ударов", — добавил Артюшенко.

По его словам, технологией производства таких боеприпасов обладают всего семь стран мира. Помимо Украины, это, например, те же США и Россия. "Квітник" был принят на вооружение ВСУ еще в 2012 году. Но в 2014-м, после отказа от военно-технического сотрудничества с РФ, выяснилось, что 70% комплектующих этого снаряда поступали из России. В нынешнем варианте "Квітника" от российской зависимости удалось уйти.

Напомним, ранее стало известно, что Россия теряет позиции на оружейных рынках – SIPRI. Первое место среди экспортеров вооружений сохранили за собой США.

Вместе с тем, Украина может рассчитывать на новые поставки оружия из США. Верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что США рассматривают предоставление дополнительного летального оружия Украине для противостояния морской агрессии России после инцидента в Районе Керченского пролива.

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АВТОР: Игорь Ветров Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.