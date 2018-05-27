Солнечная Троица: какой будет сегодня погода в Украине

Подмочит сухую и теплую погоду лишь в трех областях Украины – синоптики назвали, в каких именно

Грозовой фронт покинул Украину, и сегодня праздничное настроение в честь Троицы будет сопровождаться отличной не жаркой, и не холодной погодой. И только в трех областях страны пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины синоптики прогнозируют 23-25 градусов тепла, ночью стоит ожидать 10-12 тепла. Стоит отметить, что дожди пройдут лишь в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а на Закарпатье даже с грозой.

В центральных, северных, восточных областях и на севере страны будет примерно одинаковая погода – солнечно, без осадков с температурой воздуха днем 22-24 градуса, ночью от 8 до 12 тепла.

Теплее всего, но не намного, будет традиционно на юге. Днем синоптики прогнозируют 24-26 тепла, ночью 12-14, в Крыму до 16 градусов. Без осадков.

Ранее синоптики в прогнозе погоды на неделю, то есть до конца этого месяца, рассказывали, будет ли в Украине жарко. Ожидается, что начало недели будет сухим и теплым.

Недавно сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды до сентября. Официальные и народные синоптики ожидают "качели" с температурой и осадками и советуют привыкать к этому. Ожидается лето с дождями и ранняя осень.