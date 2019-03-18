Солнечно и до +17: синоптики порадовали прогнозом погоды

Несмотря на по-настоящему весеннюю погоду, в трех областях страны пойдет небольшой дождь

Фото: Сегодня

Солнечно и до +17: синоптики порадовали прогнозом погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c8/d56/5c80c8d56a299.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c8/d56/5c80c8d56a299.jpg 2019-03-18T09:26:00+02:00 Украина Несмотря на по-настоящему весеннюю погоду, в трех областях страны пойдет небольшой дождь

Сегодня в Украине ожидается почти везде сухая и теплая погода, а местами будет до +17 градусов. Покапает лишь в западных приграничных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня ожидается довольно высокая температура, но погода будет отличаться. В половине областей региона ожидается 11-14 тепла, во Львовской области, например, "всего" 9-11 градусов, а вот в Черновицкой области до +17.

В центре и на севере страны тоже небольшие температурные перепады: в Полтавской и Сумской областях – 11-13 градусов, в Житомирской и Винницкой областях – 15-17 тепла, в остальных областях в среднем 14-15 градусов. Везде солнечно и без осадков.

На юге также тепло и солнечно, 12-15 градусов. А вот на востоке будет "прохладней" всего 9-12 тепла.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в ближайшие дни погода немного измениться – пойдут дожди и спадет температура. И такая погода будет как минимум до среды.

Напомним, в начале марта в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях фиксировались страшные разрушения, была даже жертвы.

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