Солнечно и до +17: синоптики порадовали прогнозом погоды
Несмотря на по-настоящему весеннюю погоду, в трех областях страны пойдет небольшой дождь
Сегодня в Украине ожидается почти везде сухая и теплая погода, а местами будет до +17 градусов. Покапает лишь в западных приграничных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях сегодня ожидается довольно высокая температура, но погода будет отличаться. В половине областей региона ожидается 11-14 тепла, во Львовской области, например, "всего" 9-11 градусов, а вот в Черновицкой области до +17.
В центре и на севере страны тоже небольшие температурные перепады: в Полтавской и Сумской областях – 11-13 градусов, в Житомирской и Винницкой областях – 15-17 тепла, в остальных областях в среднем 14-15 градусов. Везде солнечно и без осадков.
На юге также тепло и солнечно, 12-15 градусов. А вот на востоке будет "прохладней" всего 9-12 тепла.
Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в ближайшие дни погода немного измениться – пойдут дожди и спадет температура. И такая погода будет как минимум до среды.
Напомним, в начале марта в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях фиксировались страшные разрушения, была даже жертвы.
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