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Солнечно и до +28: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 08:06

Дожди будут только в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В воскресенье, 18 августа, в Украине будет сухая и солнечная погода, осадки ожидаются только в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, в западных регионах будет без осадков, температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов, ночью +10...+14 градусов. В центре будет чуть прохладнее – днем +22...+25 градусов, ночью +13...+15 градусов.

На юге воздух прогреется до +25...+28 градусов днем, ночью +15...+17 градусов. В восточной части страны дожди, в Сумской области будет +21...+23 градуса днем, ночью +13...+15 градусов. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях будет теплее – от +23 до +27 градусов.

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Кроме того, 18 августа в центральных, восточных, южных и Сумской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, что на так давно на ряд регионов Украины обрушилась непогода. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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погода лето Украина

Источник: Сегодня

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