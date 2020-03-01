Солнечно и тепло, но не везде: синоптики уточнили прогноз погоды на 1 марта

В Украине в большинстве регионов первый день весны будет теплым и солнечным. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, небольшой дождь и облачная погода ожидается только на Закарпатье, Волыни и во Львовской области.
На западе, севере, в центре и на востоке температура воздуха днем будет от 6 до 11 градусов тепла. В южной части страны немного теплее – 9-12 градусов.
Ночью температура опустится до -3-0 градусов в западных, центральных, северных и южных областях. Самая холодная ночь будет на востоке – -2 – -4 градуса.
Ветер южный, 7-12 м/с.
В Киеве синоптики прогнозируют температуру 8-10 градусов и переменную облачность.
Напомним, ранее мы писали, какая погода будет в Украине в первый месяц весны. Отметим, что прогнозы метеосайтов и специалистов сильно разнятся. По прогнозам, в начале месяца солнца будет мало, а вот дождей с мокрым снегом достаточно.
Кроме того, сообщалось, что зима в Украине в этом году была необычной: слишком высокая температура, дожди и отсутствие снега. Мы подготовили подборку погодных рекордов осени и зимы.
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