Солнечные ванны на балконе и мечты об огороде: чем занимаются пенсионеры в карантине

Правительство поручило облгосадминистрациям еще раз проверить списки тех, кто нуждается в дополнительной помощи

Как мы уже не раз упоминалось, людям которым исполнилось 60 лет, настоятельно рекомендуют вообще не выходить без крайней необходимости. Исключение сделали только для одиноких пенсионеров, которым никому купить еды или лекарств. Но соблюдаются ли эти правила пожилыми людьми?

Обычно, как только пригреет солнышко, у подъездов появляется бессчетное количество бабушек и дедушек. Но сейчас все скамейки свободны. Не во дворах, а уже на собственных балконах нежатся в весеннем тепле пенсионеры.

"Слушаем все. Выполняем", – говорят законопослушные украинцы старшего возраста.

Пенсионерка Елене уже почти месяц из квартиры – ни ногой:

"Хочется на огород. Хочется в деревню. А как доехать? Не выпускают".

С ежедневной прогулки возвращается Петр.

"Пальмочка, иди сюда, иди интервью будешь давать", – зовет он свою собаку.

О правилах карантина, уверяет, знает. С собакой гулял недолго и недалеко. Не забыл прихватить с собой и документы.

Всем пенсионерам, особенно тем, кому за 60 лет, Кабмин прописал пребывание дома.

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"Люди, о которых есть кому заботиться, то по логике Кабмина вообще не могут выходить. Они должны находиться исключительно в режиме самоизоляции. В том месте, которое они определили как место самоизоляции", – отмечает Михаил Ильяшев, руководитель юридической фирмы.

Однако иногда не выйти на улицу нельзя. Например, тем, о ком некому позаботиться. Например, семидесятивосьмилетняя Галина спешит в магазин сама:

"Ну, а что же делать? Голодной лежать? Дети очень далеко. Они не могут".

Ходить за покупками можно только в масках. И недалеко от дома.

"Они могут выходить только за продуктами питания, медицинскими изделиями, средствами гигиены. И при условии, что такое место продажи находится более двух километров от места самоизоляции", – говорит юрист

В остальных случаях на улицу нельзя. Правительство поручило облгосадминистрациям еще раз проверить списки тех, кто нуждается в дополнительной помощи во время карантина. И обеспечить надлежащую поддержку.

А тм временем украинцы и сами взялись помогать старикам, которые находятся в самоизоляции. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, как харьковские волонтеры во время карантина приносят еду ветеранам.

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