Сопровождали с самого начала: как Россия отреагировала на корабли НАТО в Черном море
Российские ВМФ действовали очень профессионально, утверждает командир канадского фрегата "Торонто"
Российские военные корабли внимательно следили за маневрами канадского фрегата "Торонто" во время его следования в Одессу через Черное море, сообщил в интервью "Укринформ" командир фрегата "Торонто" Мартин Флует.
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"Как только мы зашли в Черное море, нас начали сопровождать российские суда. Однако, они делали это очень профессионально и должным образом", – сказал Флует.
По его словам, действия российских моряков не создали для экипажа "Торонто" никаких проблем и являются международной практикой.
"Мы не имели никаких проблем, связанных с тем, что нас сопровождали российские военные суда в Черном море. Такие действия являются ожидаемыми и НАТО делает то же в отношении судов Военно-морского флота РФ", – отметил командир.
Напомним, на прошлой неделе "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" на прошлой неделе зашли в порт Одессы, откуда направились на масштабные черноморские учения НАТО Sea Shield – 2019.
Мы также писали, что после начала Sea Shield военное командование России вывело на дежурство разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы Черноморского флота.
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