Сортировка мусора становится все более популярной: сколько это стоит

В Украине становится все более популярной сортировка мусора. Люди за свой счет покупают специальные контейнеры, разделяют мусор из разных материалов и даже сами вывозят его на переработку. Насколько дорогое это удовольствие и может ли каждый украинец стать экосознательным?

"Пластик он обязательно должен иметь маркировку. У меня здесь маркировка №1. Он подлежит переработке", – рассказывает Ирина Васюкова.

Женщина сортирует мусор около двух лет. Приучила к этому и мужа. Специальные контейнеры они обустроили в спальне.

"Эти контейнеры обошлись нам где-то в 150 гривен каждый. Но это такая инвестиция на несколько лет. Еще одна статья расходов, незначительная, это у нас иногда накапливается мусор, который не подлежит переработке", – отмечает женщина.

Его вместе с остальным разделенным мусором, трижды в год отвозят на единственную в столице сортировочную станцию. Там рассказывают, что каждые выходные имеют до 500 таких посетителей. И за месяц собирают около 40 тонн отходов, которые затем отдают на переработку.

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Евгения Аратовская, председатель ОО "Украина без мусора":

"Нам бы хотелось, чтобы такие станции были хотя бы в каждом районе, но они не способны собрать 100 процентов упаковки в городе. Должны быть контейнеры под домами, но и они должны обслуживаться должным образом".

Но украинцы готовы сортировать мусор и за пределами столицы, говорят эксперты. Впрочем, чтобы это стало явлением доступным и массовым, нужен закон, предусматривающий "расширенную ответственность производителя".

Олег Листопад, эксперт ОО "Экоправо Киев":

"Расширенная ответственность производителя означает, что именно производители тары и упаковки отвечают за то, чтобы потом ее собирали, сортировали и переделывали. Производители объединяются в ассоциации, как правило, они агитируют людей, доказывают, что надо сортировать. Они изготавливают и устанавливают контейнеры, они организуют сбор этих контейнеров".

Сейчас в Верховной Раде есть несколько проектов по решению этой проблемы, впрочем, законом ни один из них пока не стал.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Украине массово закрываются пункты приема вторсырья. Как рассказала основательница общественной организации "Украина без мусора" Евгения Аратовская, это происходит из-за экономической нецелесообразности – на рынок поступает дешевое вторсырье из Европы.

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