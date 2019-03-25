Сорванная "Слива" и нефартовый "Грек": офицер ВСУ показал новых уничтоженных боевиков

Боевики из Славянска и Донецка вошли в состав "бригады 200", пишет Анатолий Штефан

Вячеслав Хрипаков "Слива".

Сорванная "Слива" и нефартовый "Грек": офицер ВСУ показал новых уничтоженных боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7ea/67c/5c97ea67cf0eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7ea/67c/5c97ea67cf0eb.jpg 2019-03-25T06:20:00+02:00 Украина Боевики из Славянска и Донецка вошли в состав «бригады 200», пишет Анатолий Штефан

Украинские военные из состава частей операции Объединенных сил продолжают уничтожать боевиков т.наз. "Л/ДНР". И вот стало известно о новых потерях противника.

Об них этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Так, по данным украинского военного, 15 февраля был уничтожен некий Вячеслав Хрипаков "Слива" из Славянска, однако об этом стало известно только 23 марта. Судя по его фото в соцсетях, он были и гранатометчиком, и механиком-водителем бронетехники.

Вячеслав Хрипаков "Слива"

"Сорвали "Сливу", – заметил один из посетителей странички офицера ВСУ.

А 22 марта бесславная "бригада 200" (т.е. уничтоженные боевики) пополнилась очередным бойцом – неким Виталием Ткачевым "Греком" из Донецка.

Виталий Ткачев "Грек"

"Реально позывной "Грек" не фартовый", – иронично добавил Анатолий Штефан.

Напомним, ранее Штирлиц показал красивую работа снайпера ВСУ и показал уничтоженных боевиков . Один предатель Украины – в коме, второй – убит и третий – решил самоликвидироваться.

Также сообщалось, что 22 марта оккупанты шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время боев у украинской армии были потери, но ВСУ жестко отомстили за погибшего бойца – три оккупанта были ликвидированы и пятеро ранены.

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