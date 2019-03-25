Сорванная "Слива" и нефартовый "Грек": офицер ВСУ показал новых уничтоженных боевиков
Боевики из Славянска и Донецка вошли в состав "бригады 200", пишет Анатолий Штефан
Украинские военные из состава частей операции Объединенных сил продолжают уничтожать боевиков т.наз. "Л/ДНР". И вот стало известно о новых потерях противника.
Об них этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
Так, по данным украинского военного, 15 февраля был уничтожен некий Вячеслав Хрипаков "Слива" из Славянска, однако об этом стало известно только 23 марта. Судя по его фото в соцсетях, он были и гранатометчиком, и механиком-водителем бронетехники.
"Сорвали "Сливу", – заметил один из посетителей странички офицера ВСУ.
А 22 марта бесславная "бригада 200" (т.е. уничтоженные боевики) пополнилась очередным бойцом – неким Виталием Ткачевым "Греком" из Донецка.
"Реально позывной "Грек" не фартовый", – иронично добавил Анатолий Штефан.
Напомним, ранее Штирлиц показал красивую работа снайпера ВСУ и показал уничтоженных боевиков . Один предатель Украины – в коме, второй – убит и третий – решил самоликвидироваться.
Также сообщалось, что 22 марта оккупанты шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время боев у украинской армии были потери, но ВСУ жестко отомстили за погибшего бойца – три оккупанта были ликвидированы и пятеро ранены.
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