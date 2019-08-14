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Сорванные крыши и 205 населенных пунктов без света: что натворила непогода в Украине (фото и видео)

Сегодня, 10:02

Больше всего обесточенных населенных пунктов - в Черниговской области, а на Буковине град размером с куриное яйцо повредил крыши зданий и машин

В Украине в результате дождя, гроза, града и сильных порывов ветра без света остались 205 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Так, в Черниговской области обесточены 105 населенных пунктов, во Львовской – 40, в Черновицкой – 26, Киевской – 24, Житомирской – 10. 

Так, в Черниговской области в результате сильного ветра на территории трех районов (Корюковского, Гродненского и Репкинского) произошло повреждение кровель зданий. В Корюковском районе повреждена кровля школы селе Перелюб на площади около 300 м2, кровли 12 жилых домов и 13 хозяйственных построек.

В Городнянском районе повреждена кровля школы с пристроенной мастерской с. Ильмовка на площади около 35 м2, кровля Ильмовкого сельского совета на площади около 10 м2, кровли 17 жилых домов и пять хозяйственных построек. В Репкинском районе повреждены кровля школы пгт. Добрянка на площади около 400 м2, кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома на площади около 100 м2, кровля одного жилого дома. Пострадавших в результате непогоды нет. Для уборки поваленных деревьев от ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и три единицы техники. Убрано 29 деревьев.

В Черновицкой области 13 августа в результате сильного града в городе Сторожинец повреждена кровля ЦРБ на площади 700 м2 и 30 окон, кровля гимназии №1 на площади 900 м2, кровля гимназии №2 на площади 750 м2 и два окна, кровля СОШ №1 на площади около 4 тыс. м2 и 30 окон, кровля лицея №1 на площади около 2 тыс. м2, кровля 12 ДПРЧ на площади 300 м2 и кровли жилых домов (количество уточняется).

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При этом в местных СМИ появилось видео града размером с куриное яйцо и последствий непогоды.

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Пострадавших в результате непогоды нет. Для уборки поваленных деревьев от ГСЧС привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники. Убрано 12 деревьев.

В Хмельницкой области из-за порывов ветра в селе Мацьковцы была повреждена кровля школы на площади около 150 м2. Пострадавших в результате непогоды нет. 

В Тернопольской области в селе Синьков произошло повреждение кровли школы и пяти частных жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, что по данным синоптиков, 14 августа ряд западных областей также накроет непогода

Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков был прогноз погоды от синоптиков. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков

Недавняя непогода также доставила хлопот украинцам:

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погода непогода Украина

Источник: Сегодня

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