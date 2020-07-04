Составлен прогноз развития пандемии коронавируса в Украине: что говорят ученые

Ученые полагают, что не все подозрительные случаи попадают в официальную статистику

Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 по Украине за последнюю неделю демонстрирует положительную динамику. Статистические данные оказываются значительно лучшими, чем прогнозные сценарии вторую неделю подряд.

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Об этом говорится в очередном прогнозе рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, на период с 3 по 10 июля 2020 года и опубликованном пресс-службой Национальной академии наук Украины.

Между тем, у ученых есть опасения относительно увеличения доли симптомных и госпитализированных инфицированных.

"Анализ данных наиболее пораженных регионов, показал, что в течение июня выросла доля госпитализированных, а количество подозрений почти сравнялось с количеством выявленных инфекций. Это косвенно может свидетельствовать об уменьшении доли выявленных инфекций. Поэтому реальная динамика может быть менее оптимистичной той, что следует из официальной статистики", – отмечается в прогнозе.

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Эксперты отмечают, что по Украине в целом тенденция нейтральная, но для каждой области прогнозные сценарии – разнонаправленные. В среднем по Украине за весь период сбора данных каждое второе подозрение на инфекцию подтверждается.

Так, на графике ниже видно, что в течение июня существенно растут Львовская, Ровенская и Закарпатская области. Киев растет незначительно, а Черновицкая область имеет нейтральную тенденцию. Резкое падение в последние дни для всех регионов обусловлено тем, что на эти даты на момент исследования не было результатов тестирования.

"При этом на каждое новое выявление в среднем расходуется 15 ПЦР-тестов. Остается не совсем понятным порядок определения подозрений и использование ПЦР-тестов, потому что даже при условии двойного тестирования каждого неподтвержденного подозрения остается более 10 ПЦР-тестов на каждого инфицированного. Вероятно, не все подозрительные случаи попадают в официальную статистику", – добавили в пресс-службе.

Между тем, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 914 новых случаев заражения COVID-19. Всего подтверждено 47 677 случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО. Выздоровели от COVID-19 21 155 человек (+597 за 3 июля), летальных случаев – 1 227 (+15).

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Ранее Госстат впервые показал данные о смертях от COVID-19. На сайте указано, что от этой болезни умерло девять украинцев. В то же время грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1974 человек.

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