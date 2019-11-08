Состоялся допремьерный показ WEB-сериала "Вільні гроші"

Это уникальный проект создан по заказу компании ООО "Фридом Финанс Украина". Едва ли не впервые в Украине в глубокий сюжет и интересное содержание игрового фильма органично интегрировали рекламный контент – в развлекательной и легкой форме зритель будет познавать сложный мир финансов.

"Вільні гроші" – это 7-серийный фильм, в основе которого – захватывающая жизненная история, где есть и детективная, и романтическая составляющая. Фильм относится к модному сегодня жанру профессиональных и отраслевых сериалов – авторы вдохновлялись лучшими мировыми хитами – сериалами "Миллиарды" и "Форс-мажоры". О сложном для зрителя мире финансов рассказывается интересно и просто – через истории людей, работающих в компании. Сериал создан по современным телевизионным стандартам качества – идеальное изображение, интересные диалоги, интригующий сюжет, сильный актерский состав.

Актерская группа: Остап Ступка, Алина Коваленко (снималась в сериале "Кріпосна" и фильме "Захар Беркут"), Богдан Рубан (актер фильма "Eva.Stories"), Михаил Кришталь (актер сериала "Кріпосна"), Елена Курта (актриса сериала "Школа"), Владислав Гончаров, Роман Муленко, Себастиан Антон. Саундтрек сериала создал талантливый украинский пианист Евгений Хмара.

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Режиссер сериала – Ирина Петрикей. Авторы идеи: Валерий Примост, Борис Цомая и Анастасия Остренская. Автор сценария – Валерий Примост.

Продюсерами картины являются Станислав Карпенко и Андрей Куприенко. Производством сериала занималась команда "Studio-Storytellers".

Один из авторов идеи, маркетинг-директор ООО "Фридом Финанс Украина" Борис Цомая, комментирует:

"Формат художественного кино или сериала для современного бренда, который понимает актуальные тренды маркетинга и рекламы, – это сознательный и эффективный инструмент. Мы работаем над налаживанием тонкого, эмоционального контакта со своей аудиторией. Сериал – это возможность легко рассказать людям о себе, о нашем бренде, о наших идеях, желаниях, амбициях и даже, если хотите, – чувствах и переживаниях. Это возможность показать компанию изнутри – конечно, в лучшем свете, но без "дешевых" рекламных приемов и крючков – красиво и искренне.

Мы уверены в результате этого проекта – для нас это не прямая конверсия в растущие продажи, хотя это тоже неплохо. Мы надеемся, что сериал понравится людям, его посмотрят и порекомендуют друзьям, а если зритель еще и узнает больше о мире финансов, усилит свою финансовую грамотность – будем считать, что проект реализован на 100%.

Подобный инструмент (создание бренда не рекламного, а качественного художественного контента) только зарождается во всем мире – прошу не путать с "продакт плейсмент" в кино, спонсорскими интеграциями в развлекательные ТВ или онлайн-проекты. Речь идет именно о том, когда сам бренд создает некую историю о себе, о людях, о жизни. В мире уже есть яркие и успешные примеры – нам особенно приятно, что мы среди первых, кто популяризирует подобный формат в Украине".

Работа над фильмом длилась около пяти месяцев. Сериал будет транслироваться на YouTube канале #Investtalk. Первая серия будет доступна к просмотру уже 11 ноября.

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