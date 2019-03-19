Состояние политзаключенного Бекирова резко ухудшилось

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, крымчанин намерен начать голодовку, от которой может умереть

Состояние политзаключенного Бекирова резко ухудшилось 2019-03-19T12:07:00+02:00 Украина Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, крымчанин намерен начать голодовку, от которой может умереть

Здоровье политзаключенного Эдема Бекирова резко ухудшилось из-за высокого давления и поднятия сахара в крови. В крымском СИЗО он уже 98 суток.

Задержали Бекирова в конце прошлого года российские спецслужбы, когда тот направлялся к близким в Крым. Обвинили в передаче и хранении взрывчатки – на территории оккупированного полуострова якобы нашли схрон с 12 килограммами тротила и 200 патронами.

У Бекирова инвалидность – сахарный диабет. Он требует осмотра врачей, но в СИЗО их не допускают. Но, несмотря на это, политзаключенный планирует начать голодовку. Об этом сообщил его адвокат Ислям Велиляев.

"Я ему, конечно, сказал, что это смерть для лица, которое болеет сахарным диабетом, – это смерть. Он говорит: "Я лучше умру, чем буду так мучиться". Вот такой у него нехороший настрой", – сказал адвокат.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что украинцы Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, ситуация с некоторыми украинскими гражданами, которые находятся в российской неволе, является критической и требует немедленного вмешательства.

А в начале февраля оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО. Адвокат Алексей Ладин получил заключение медицинской экспертизы, проведенной в оккупированном Крыму, согласно которой заболевания Эдема Бекирова не препятствуют его содержанию за решеткой.

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