Сотруднице мэрии Херсона, пострадавшей от нападения с кислотой, сделали операцию

Сегодня, 17:24

Екатерина Гандзюк перенесла операцию на пострадавшей руке

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Сотруднице мэрии Херсона, активистке Екатерине Гандзюк, на которую неизвестный вылил около литра кислоты, в Киеве сделали первую операцию. Об этом в своем Facebook сообщил товарищ пострадавшей Виктор Таран.

"Первая операция Екатерины Гандзюк была на руке и прошла успешно. Сейчас она постепенно отходит от наркоза, но еще в очень слабом состоянии и сейчас отдыхает", – говорится в сообщении.

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Впереди ее ожидает еще несколько операций.

Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. 1 августа женщина выписалась из Херсонской областной клинической больницы и отправилась долечиваться в Киев.

На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента. 

Между тем, стало известно, что полицейским удалось задержать подозреваемого в нападении на женщину. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. При этом глава МВД не сообщил никаких подробностей, пообещав, что их обнародуют позже.
Херсон, покушение, операция, Гандзюк

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