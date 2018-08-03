Сотруднице мэрии Херсона, пострадавшей от нападения с кислотой, сделали операцию
Екатерина Гандзюк перенесла операцию на пострадавшей руке
Сотруднице мэрии Херсона, активистке Екатерине Гандзюк, на которую неизвестный вылил около литра кислоты, в Киеве сделали первую операцию. Об этом в своем Facebook сообщил товарищ пострадавшей Виктор Таран.
"Первая операция Екатерины Гандзюк была на руке и прошла успешно. Сейчас она постепенно отходит от наркоза, но еще в очень слабом состоянии и сейчас отдыхает", – говорится в сообщении.
Впереди ее ожидает еще несколько операций.
Ранее мы уже писали о том, что Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. 1 августа женщина выписалась из Херсонской областной клинической больницы и отправилась долечиваться в Киев.
На данный момент полиция квалифицирует нападение как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии инцидента.
Между тем, стало известно, что полицейским удалось задержать подозреваемого в нападении на женщину. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. При этом глава МВД не сообщил никаких подробностей, пообещав, что их обнародуют позже.
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