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Сотрудничество c Boeing значительно укрепит потенциал ВВС Украины – Турчинов

Сегодня, 10:25

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между украинскими предприятиями ОПК и космической отрасли с компанией Boeing

Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Директором по вопросам обороны и космической безопасности компании Boeing Стэнли Прусински. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Во время встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества между украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли с компанией Boeing, а также перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, проекты обновления истребительной и штурмовой авиации Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

По словам Турчинова, компания Boeing является ведущим предприятием в аэрокосмической отрасли, "а ее военные самолеты и вертолеты значительно превосходят российские аналоги".

"Мы заинтересованы в эффективной военно-техническом сотрудничестве с компанией Boeing, что значительно укрепит потенциал Военно-воздушных сил нашего государства", - подчеркнул Секретарь СНБО Украины.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа- и ракетостроения.

В свою очередь, Стэнли Прусински выразил уверенность в перспективности долгосрочного сотрудничества.

"Я всегда считал Украину интеллектуальным и техническим двигателем в Восточной Европе", - сказал он, добавив, что именно поэтому чрезвычайно логично наладить долгосрочное сотрудничество с Украиной.

Ранее Турчинов назвал главный приоритет в обороне Украины.

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Тег Турчинов, СНБО, Boeing

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