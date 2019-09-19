Сотрудники ФСБ пытались завербовать украинку на пункте пропуска "Станица Луганская"

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Ранее Служба безопасности уже предупреждала украинцев о вербовке спецслужбами РФ. А теперь снова зафиксирована соответствующая попытка от ФСБ, причем прямо на пункте пропуска "Станица Луганская". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в данном пункте пропуска сотрудники ФСБ задержал без объяснения причины жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории Луганской области.

"При этом представители иностранной спецслужбы через угрозы и шантаж попытались склонить женщину к негласному сотрудничеству. От нее требовали собирать информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе. По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания обо всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах", – говорится в сообщении украинской спецслужбы.

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В СБУ напоминают украинцам, что в случае сотрудничества с российскими спецслужбами государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Однако, учитывая то, что гражданка Украины не выполнила поставленных задач от ФСБ и добровольно заявила о попытке завербовать ее, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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