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Сотрудники исправительных колоний просят назначить им праздник

Сегодня, 17:28

Работники Службы исполнения уголовных наказаний намерены добиться назначения их праздника

Петиция
Петиция. Фото: president.gov.ua

Сотрудники Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний поддержали своих коллег и обратились к президенту Украины с просьбой официально учредить их профессиональный праздник – День работника Государственной уголовно-исполнительной службы. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.

"22 апреля 1998 года был создан отдельный государственный орган, выполняющий государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний – Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний. Работники этой службы выполняют важнейшую государственную и социальную функцию", – говорится в тексте документа.

Также в нем указано, что сейчас в этой Службе насчитывается около 28 000 сотрудников, которые "своей тяжелой ежедневной работой заслужили, чтобы наконец у них появился свой профессиональный праздник". Автором петиции стал первый заместитель начальника Администрации ГКИС Украины Владимир Мелюхов.

В пресс-службе Северо-Восточного ведомства рассказали, что уже 21 год профессиональный праздник сотрудникам службы приходится отмечать неофициально, хотя еще в апреле прошлого года при содействии Министерства юстиции правительство одобрило предложение учредить дату и направило соответствующие предложения в Администрацию президента.

Однако соответствующий указ до сих пор не подписан, поэтому сотрудники службы надеются изменить ситуацию с помощью петиции. На момент публикации новости поддержали это предложение 5870 человек из 25 тысяч.На сбор подписей осталось еще 89 дней.

Напомним, ранее на заседании комитета Верховной Рады по правам человека депутаты поддержали электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, которая набрала более более 25 тысяч голосов.

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Тег праздник, петиция, тюремщики

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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