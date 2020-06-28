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Сотрудники МИД пришли на работу с домашними питомцами: милое видео

28 июня, 05:57

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Собаки не мешали работе сотрудников

Министерство иностранных дел Украины поддержало международную инициативу "Возьми собаку на работу". Ведомство на один день открыло двери для своих любимцев. Видео опубликовали на странице МИД в Facebook.

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Под видео уточнили, что во время акции никто не пострадал, а собаки никому не мешали. Также работники министерства не только предварительно посоветовались с другими коллегами, но и получили их поддержку.

Со своими собаками в ведомство пришли: ведущий специалист МИД Татьяна Михайлова, руководитель отдела цифровой дипломатии МИД Виктория Лялина-Бойко, руководитель патронатной службы МИД Ольга Аксенова, заместитель представителя Украины при ЕС Ирина Ефремова, посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко, советник представительства Украины при ЕС Андрей Наджос, посол Украины в Грузии Игорь Долгов, постпред Украины при ООН Сергей Кислица и глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Напомним, в соцсетях продолжают обсуждать ситуацию вокруг продажи на аукционах собак, которые оказались в списке арестованного имущества должников. Теперь предложение о том, чтобы продать собаку и оплатить коммуналку, не кажется таким уж нереальным. Сайт "Сегодня" разбирался, насколько это законно и почему Минюст продает животных должников.

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собака МИД Украины Дмитрий Кулеба

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