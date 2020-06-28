Сотрудники МИД пришли на работу с домашними питомцами: милое видео

Министерство иностранных дел Украины поддержало международную инициативу "Возьми собаку на работу". Ведомство на один день открыло двери для своих любимцев. Видео опубликовали на странице МИД в Facebook.

Реклама

Под видео уточнили, что во время акции никто не пострадал, а собаки никому не мешали. Также работники министерства не только предварительно посоветовались с другими коллегами, но и получили их поддержку.

Со своими собаками в ведомство пришли: ведущий специалист МИД Татьяна Михайлова, руководитель отдела цифровой дипломатии МИД Виктория Лялина-Бойко, руководитель патронатной службы МИД Ольга Аксенова, заместитель представителя Украины при ЕС Ирина Ефремова, посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко, советник представительства Украины при ЕС Андрей Наджос, посол Украины в Грузии Игорь Долгов, постпред Украины при ООН Сергей Кислица и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, в соцсетях продолжают обсуждать ситуацию вокруг продажи на аукционах собак, которые оказались в списке арестованного имущества должников. Теперь предложение о том, чтобы продать собаку и оплатить коммуналку, не кажется таким уж нереальным. Сайт "Сегодня" разбирался, насколько это законно и почему Минюст продает животных должников.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама