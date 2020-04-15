Совершали теракты и похищали людей: СБУ "накрыла" опасную банду (фото и видео)

Служба безопасности Украины, которая недавно разоблачила топ-чиновника, "слившего" секретную военную информацию, блокировала в Днепре деятельность организованной преступной группировки, которая причастна к совершению террористических актов в различных регионах нашей страны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный по прозвищу "Ариец". Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц. Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России", – говорится в сообщении.

Как отмечается, для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории России, стран Евросоюза и Ближнего Востока.

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"По данным следствия органов безопасности, участники группы причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минировании и поджогов жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди", – сообщили в СБУ.

Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1 700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц. Также выявлено почти 200 000 гривен, более 20 000 американских долларов и 3 000 евро, полученных преступным путем.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для поиска и привлечения к ответственности всех участников группы. Проверяется информация о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств", - говорится в сообщении.

Задержание банды Видео: СБУ

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Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России и планировал покушение на известного добровольца Адама Осмаева.

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