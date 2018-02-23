Советник президента Украины: Европа должна быть единой, как никогда

Обострение противоречий в странах Европы – одна из важных составляющих гибридной войны, которую ведет Россия против Запада. Так считает директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин.

"Объективно сегодня самая большая угроза исходит из России, которая активно использует методы гибридной войны... Российская гибридная война против западной цивилизации продолжается и разжигание противоречий в странах Центральной и Восточной Европы – ее важная составляющая", – сказал он, выступая на IV Балтийско-Черноморском форуме "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы" в пятницу в Киеве.

Горбулин также отметил, что угроза со стороны России вызвала массу новых противоречий. Среди них можно отметить рост:

националистических настроений

популистской риторики

исторические дискурсы

фейковые новости

"Мы все слишком хорошо знаем, насколько ненадежным оказался Будапештский меморандум... Москва испытывает нездоровый азарт к попыткам перессорить между собой государства Центральной и Юго-Восточной Европы", – уточнил он.

Россия использует все возможные способы - вмешательство в избирательные процессы, дестабилизацию демократических институтов, экономическое давление, энергетическую зависимость, информационно-психологическое давление.

По мнению Горбулина, Балтийско-Черноморский регион должен стать новым центром.

"Для решения проблем у нас есть только один путь – диалог через активизацию многостороннего взаимодействия... Если наши страны не хотят потерять свою независимость и суверенитет, мы должны быть как никогда едины и очень активны в сфере безопасности, экономики и межгосударственного взаимодействия, энергетики и информационной политики", – резюмировал В.Горбулин.

Напомним, президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что начатая Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну

Немецкий дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что западные ценности, такие как демократия и мир, находятся в состоянии упадка и сталкиваются с угрозой.