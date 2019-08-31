"Совок во всем великолепии": в соцсетях троллят памятник Захарченко в Донецке

Памятник Захарченко в Донецке стал героем соцсетей - Новости Донецк

Сегодня в Донецке, в годовщину ликвидации Александра Захарченко, с помпой установили памятник уничтоженному т.наз. "главе ДНР".

Опубликованные в сети фото "щекастого" памятника, малого похожего на настоящего Захарченко, вызвали шквал едких комментариев пользователей соцсетей. Они поставили скульптору слабенькую "троечку" за халтурную работу и отметили схожесть главаря боевиков с молодым генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и даже первым космонавтом Юрием Гагариным.

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Кому-то "маршальский" мундир, "звезда героя" и сразу четыре "георгиевских креста" напомнили времена застойного СССР, т.наз. "совка".

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Комментаторы подчеркнули, что Захарченко был уничтожен в результате теракта, организованного ФСБ, в то время как сторонники сепаратистов считают его героем, отдавшим жизнь за "страну", которой нет на карте.

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Напомним, в сети появилось новое видео ликвидации Захарченко.

Также напомним, что при ликвидации Захарченко погиб его личный телохранитель Владислав Доценко, а еще 12 человек получили ранения различной тяжести. В их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

Новости "Сегодня" сообщали, что занявший после смерти Захарченко пост главаря "ДНР" Денис Пушилин сообщил о задержании всех якобы причастных к убийству Захарченко.

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись с доказательством того, что в устранении Захарченко был прямо заинтересован Пушилин.

Также журналисты рассказали о том, как представители разных сфер влияния среди боевиков пытались добиться протекции от администрации президента РФ.

А опальный "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что команде нынешнего главаря боевиков знали: с Захарченко что-то должно произойтив сентябре.

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