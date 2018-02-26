Современная наркоторговля ушла в онлайн, полиция бессильна

Надписи на стенах – не всегда хулиганские выходки или народное творчество. Сегодня это указатель, где купить наркотики. Фактически – реклама. Размещают ее там, где чаще бывают дети. Полиция бессильна – современная наркоторговля ушла в онлайн. Только проблемы не виртуальные.

Стены домов просто пестрят рекламой наркотического зелья. Его можно купить на любой вкус, как говорится и по любой цене.

Заказать наркотик довольно просто. Для этого нужен компьютер, или любой другой гаджет. Главное, чтобы был выход в интернет. В поисковик ввести название любого наркотического зелья. Например, самое популярное сейчас – это соль.

Конечно же речь не о поваренной соли. Наркотик на нее похож. Или сделать проще – зайти сразу на сайт магазина по адресу, который видели на стене дома.

Кирилл подсел на наркотики прошлым летом. Показывает, как это работает.

Рассказывает, что можно купить, что можно курить, а что – употреблять внутривенно.

"Есть двух цветов. 0.25 грамма стоит 220 гривен и вобщем грамм выходит 500 гривен. Чем больше берешь, тем дешевле", – говорит он.

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Журналисты решили сами проверить, как работает схема. В социальной сети Телеграмм списались с дилером. Пока журналисты готовятся оплачивать товар, для них готовят закладку. Этим занимаются так называемые минеры, или закладчики. Одним из таких распространителей зелья в свое время работала Марина.



"В основном участвует молодежь. Даже школьники, которым не исполнилось 18-ти лет. Получается за одну закладку на 150 – 250 гривен – 150 твои. Это одна. А их в день минимум десять. Минимум. Это полторы тысячи. Вот так", – говорит она.

Трудоустроиться предлагают на том же сайте торговли наркотическими веществами.

"Предлагают тебе там работу курьером. Ты как бы платишь там определенную сумму денег в залог. Встречаешься с человеком. Он тебе передает это все. И ты раскладываешь эти клады. Создаешь себе страницу в соцсетях: в фейсбук, телеграмм, вайбер и надо быть постоянно на связи", – говорит она.

С бывшим коллегой Марины журналисты как раз и ведут переписку.

Прислали подробную инструкцию, как можно оплатить наркотик. Для этого нужен терминал. Кстати покупать наркотики можно при помощи биткоинов.

Суть заключается в том, что люди в общем друг друга не знают. Ни фамилии, ничего не остается. Просто приходишь, заплатил, взял чек, закинул пароль, тебе прислали адрес. И все. Кто снимет эти деньги тоже неизвестно.

Оплатив "заказ", журналисты ждут дальнейших инструкций.

А теперь вернемся к школе. Вся эта реклама неспроста находится рядом со школой. Наркодельцы делают упор на несовершеннолетних. Борцы с наркозависимостью говорят о новой тенденции – наркомания молодеет. Причина – доступность наркотиков.

Главное спрятать зелье и показать, где его найти. Вот наркозависимые занимаются поиском, так называемого клада. И опять же, если денег на наркотики нет, дилеры могут помочь их заработать.

"Страдают люди, которые не достигла совершеннолетия. В 99 процентах случаях. Они зависят от своих родителей. Работать, учится они еще не хотят, не готовы. А тут раз, шальные деньги, легкие. Сами дилеры идут на уступки дают телефоны. Если учится в 11 классе – это один из самых лучших работников. Либо же тот, который учится в каком-то колледже. Еще что-то потому что у него большой клуб социального общения", – рассказывает Марина.

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В сводках полиции, что ни день, то сообщение о задержании торговцев зельем. Но оперативники жалуются: чтобы закрыть, к примеру, интернет-магазин с наркотиками, нужно арестовать сервер, а это не так просто.

Распространитель рекламы наркотиков на стенах зданий под криминальную ответственность не попадает.

Тех, кого полиция арестовывает очень часто сдают сами диллеры.

Между тем, эффект от новых наркотиков просто ужасен. Привыкание мгновенное.

"Соль меня победила. Привыкание с первого раза. Больше не остается ничего. Ни семьи, ни принципов, ни желания, ни любви. Только один этот процесс", – говорит Марина.

Кирилл забил тревогу после четырех месяцев на наркотиках. Сейчас лечится.

"Я сказал семье, что я сюда не поеду пока не возьму себе дозу. Я сюда в Киев не смог приехать без дозы. Ехали в машине: я, моя жена и дети за закладкой. Потому что меня одного боялись отпустить, потому что если бы я взял закладку, я бы и не поехал никуда. Я бы там и потерялся. И вот всей семьей поехали за закладкой. Самый тяжелый день", – делится Кирилл.

Проблема новых синтетических наркотиков заключается в том, что спасти человека тяжело. А можно и не спасти.

"Он опасен чем, потому что он влияет во всех сферах. Мы видим здесь уже в реабилитации изменения физические, психологические больше именно людей употребивших соль. Это расстройства разного рода. Шизоидные. Психические, вплоть до шизофрении. Разрушается психика. Разрушается физиология. Это химия", – поясняет Алексей Линник, специалсит по корекции зависимости.

Если человек со слабой психикой несколько лет сидел на синтетических наркотиках, ему могут отказать в лечении.

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Сейчас и Кирилл и Марина находятся в одном реабилитационном центре, лечатся от наркозависимости.

Между тем, деньги журналисты перевели и торговец перестал выходить на связь. Возможно что-то заподозрил, или решил обмануть.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили мужчину на сбыте метадона через закладки. Участковые инспекторы Шевченковского управления полиции на улице Котовского остановили 33-летнего местного жителя, который вел себя подозрительно. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него семь пакетов с наркотическим веществом.

Напомним, в Борисполе задержали мужчину с килограммом наркотиков. У 31-летнего безработного местного жителя при осмотре обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом – каннабисом – в сухом измельченном состоянии.

Ранее мы сообщали, что в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились даже... в трехлитровых банках.