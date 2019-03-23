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Современную школу кулинарного искусства открыли в Константиновском лицее в Донецкой области

Сегодня, 06:31

Здесь смогут проходить практику студенты любых учебных заведений страны

Современную школу кулинарного искусства открыли в Константиновском лицее в Донецкой области Украина Здесь смогут проходить практику студенты любых учебных заведений страны

Супесовременную школу кулинарного искусства открыли в Константиновском лицее в Донецкой области. Техника профессиональная. Преподаватели – шеф -повара высокого класса из разных уголков страны. Здесь смогут проходить практику студенты любых учебных заведений страны, а горожане посещать бесплатные кулинарные мастер-классы. В день открытия готовили итальянскую пиццу. Попробовал блюдо и президент благотворительного фонда, на средства, которого и оборудовали школу. По словам Бориса Колесникова, помощь учреждениям среднего профессионального образования – это не благотворительность, а инвестиции в новое поколение высококлассных специалистов

"Здесь есть все, что есть в ресторанах мира, все, что есть в мировой кухне… Главное, что мы дали, как раньше говорили, путевку в жизнь. Научили на самом современном уровне и сделали всё, чтобы они состоялись", – говорит Борис Колесников.

Ранее сообщалось, что Фонд Бориса Колесникова наградил победителей проекта "Архитектор 2019" поездкой в Италию. Конкурс "Архитектор" проходил третий раз. В 2014 году 20 победителей проекта посетили Неделю архитектуры и дизайна в Токио, а в 2018-ом 35 победителей побывали в Дубае с архитектурным туром.

Также мы писали, что украинские студенты-аграрии отправились в Париж на престижную выставку.

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Тег школа, Борис Колесников, Фонд Бориса Колесникова

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