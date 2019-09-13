Современные политическая и экономическая системы не делают людей счастливее – исследование

Исследование проводилось по инициативе и под руководством украинского бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука

Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии. Фото: yes-ukraine.org

Всемирное исследование счастья и политических взглядов, которое проводилось в 15 странах на шести континентах, выяснило, что обычные люди ожидают, чтобы их правительства ставили счастье в основу своей политики. Это может свидетельствовать о резком уходе от распространенного мнения о том, что экономическое процветание – это ключ к удовлетворению электората.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что ощущение несостоятельности избранных лидеров сосредоточиться на счастье является совместным среди популистски настроенных граждан, а правительства, которые не ставят счастье на первое место, рискуют быть сметенными популистской волной.

Исследование проводилось по инициативе и под руководством украинского бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука накануне 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Среди ключевых выводов отчета авторы отмечают следующее:

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57,6% участников опроса во всем мире считают счастье и здоровье важнейшими факторами их жизни, даже важнее материальных факторов, таких как прибыль или карьерный успех.

85,4% участников опроса во всем мире ожидают, что их правительства будут играть активную роль в увеличении счастья своих граждан.

Хотя США и страны Западной Европы являются одними из самых счастливых в мире, одновременно они имеют наиболее пессимистические взгляды на счастье будущих поколений.

Популистские настроения очень распространены. Данные свидетельствуют о том, что около 22% населения имеют глубокие популистские убеждения.

Более счастливые люди гораздо чаще одобряют деятельность лидера нации и, в конце концов, голосуют за переизбрание руководящих партий. В то же время несчастные люди гораздо чаще имеют глубокие популистские убеждения, что свидетельствует о том, что низкий уровень благосостояния может быть одним из факторов распространения популизма.

Виктор Пинчук, инициатор этого исследования, заявил: "Счастье предлагает радикальную политическую историю, которая концентрирует внимание на настоящих и конкретных вопросах жизни людей. Это убедительный новый нарратив и крайне необходимый способ сблизить людей в борьбе за лучшее будущее".

Тему счастья обсуждали лидеры и ученые.

"Уже почти четверть тысячелетия демократии основываются на принципе, что "все люди имеют неотъемлемое право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав и создаются правительства". Впрочем, наше понимание того, что способствует счастью, и того, как правительства могут обеспечить право на его поиск, остается рудиментарным. Данный отчет проливает свет на эти вопросы, а его результаты станут существенным вкладом в дебаты о будущем демократии на долгие годы", – отметил Стивен Пинкер, профессор психологии Гарвардского университета, автор книги "Просвещение сегодня: Аргументы в пользу разума, науки и прогресса".

Ричард Лейард, профессор экономики Лондонской школы экономики, в свою очередь, сказал: "Если политики хотят быть переизбраны, вот вам ответ – они должны ориентироваться на счастье людей".

Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета и Центра европейских исследований Гарвардского университета: "Этот новаторский доклад увлекательно освещает роль "субъективного благополучия" и "удовлетворенность жизнью" в политике где-либо в мире".

Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN: "Это захватывающий и важный проект. Для меня наиболее важным выводом является то, что люди хотят, чтобы их правительства действовали так, чтобы ощутимо улучшить их благосостояние и счастье. В то время, когда так много лидеров практикуют политику эмоциональности и символизма, такая коррекция подает свежий взгляд".

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

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