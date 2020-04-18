Создали резерв сил: Зеленскому доложили о ситуации с пожарами в Украине

На следующей неделе направление ветра изменится и загрязнения будет меньше

Радиационный фон в зоне отчуждения, столице и Киевской области находится в пределах нормы, а загрязнение воздуха в Киеве не связано с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилище радиационных отходов нет. В Житомирской области горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш.

Также сообщается, что в ближайшие дни осадков не ожидается, а спасатели создали резерв сил на случай осложнений. В начале следующей недели ветер станет северным, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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"Главное, что огонь не разрастается и удается его преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то в помощи или эвакуации", – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, президенту сообщили, что сгоревшие здания были заброшенными.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, куда дальше отправится поток воздуха с пылью, дымом и гарью.

Кроме того, загрязнение атмосферного воздуха в Киеве 16 -17 апреля оказалось рекордным для города. Содержание пыли превысило среднесуточную концентрацию по городу в 2,3-2,4 раза, что наблюдалось впервые с начала наблюдений с 1965 года.

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