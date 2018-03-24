Создатель украинского МММ вернулся в Украину и строит планы: "Я не аферист и не жертва"

О знаменитом в далекие уже 90-е годы потребительском обществе "Меркурий" знал каждый житель Украины. Как только его ни называли: младшим братом скандального российского МММ, первой ласточкой зарождающегося в стране кооперативного движения, финансовой пирамидой, трастом-лохотроном...

В руководство "Меркурия", которое привлекло с сотрудничеству десятки тысяч физических лиц, вошли предприниматели Семен Юфа, Гарий Габович, Александр Пресман. Пайщики надеялись на сумасшедшие доходы, но большинство не дождалось.

Вокруг "Меркурия" стали вращаться криминальные авторитеты, гарантировавшие крышу от правоохранительных органов. Ходили упорные слухи, что не обошлось и без покровительства высокопоставленных прокурорско-милицейских чиновников.

Схема, по которой работал "Меркурий", сводилась к тому, что людям предлагали делать относительно небольшие вступительные взносы, гарантируя фантастические проценты. Через какое-то время, не дождавшись дивидендов, пайщики требовали хотя бы вернуть вложенное. Но это удалось не всем. Говорили, что обманутых оказалось от 25 тыс. до 40 тысяч человек.

Семен Юфа, пытавшийся получить депутатский мандат, предвыборную гонку проиграл и вскоре после этого покинул страну. Злые языки утверждали, что не налегке, а с чемоданами, набитыми $25 млн. "Меркурий" просуществовал еще около трех лет и приказал долго жить.

О нем уже и забыли, как вдруг на слуху вновь появилось знакомое имя: Юфа вернулся. Отдельные СМИ подали новость как сенсацию. Между тем бывший "крестный отец" признался, что возвратился в Украину даже не год назад. Просто не хотел светиться до поры до времени...

Кроме денег: нашли золотые слитки

"На данный момент вопросов к Семену Юфе у нас нет, – сказал "Сегодня" глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. – Как и к обществу "Меркурий", которое он возглавлял. Наше подразделение не занимается этим расследованием. Есть вопросы, касающиеся крупной суммы денег, изъятых при обыске в квартире, к которой имеет отношение его деловой партнер Александр Шпак. Последний утверждал, что приобретенная им у замглавы МВД Сергея Лекаря квартира принадлежит племяннику, и сейф с деньгами тоже. Но документально это не подтвердил. В ходе обыска, кроме денег, найдены золотые слитки, швейцарские часы, ключи от иномарок, принадлежность которых устанавливается. И деньги, и ценности изымались по решению суда. Они арестованы и приобщены к материалам следствия. Юфа дал показания в качестве свидетеля, что часть изъятых при обыске денег принадлежит ему. По другой части есть показания, что они поступили от нескольких физлиц — иностранных граждан, выступивших в роли инвесторов какого-то строительства. Проверка продолжается".

Экс-руководители ГУБОП МВД и УБОП Киева, с которыми мы также общались, уверены, что Юфа вернулся "не просто так", а "под выборы", и уже скоро покажет, с какой политсилой вступил в альянс. Семен отрицает: "Проиграв выборы 1994-го, я понял, что политика — не мое, и больше туда ни ногой".

"С Мавроди у нас разные взгляды..."

Имя: Юфа Семен Викторович

Ро­дил­ся: 17.12.1960 в Киеве

В школе учился неважно, хулиганил. Мама умерла рано. Пел в знаменитом детском хоре "Щедрик". Закончил кулинарное училище. Работал в столовой Дарницкого шелкового комбината. Служил на артскладах Северного флота, затем коком на танкере-наливнике. В 1982-м устроился в столичный ресторан "Лейпциг". Потом — завпроизводством бутербродного цеха Дворца спорта.

"Писали, что я был официантом, вкладывая какой-то негативный смысл, и напрасно, — говорит Юфа. — Официантом работать не пришлось. Считаю, это высшая каста ресторана. А вот дворником в кинотеатре "Киев" подрабатывал — нам с молодой женой разрешили пожить в подвальном помещении".

Закончил Торгово-экономический институт. Главу "Меркурия" обвиняли в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Он утверждает, что не аферист. От первого брака у Юфы две дочери (уже замужние) и одна — от второго. На днях у него родился третий внук.

Триумф. Юфа четверть века назад на гребне славы. Фото: В. Милосердов

Мы встретились с Семеном Юфой там, где предложил он — в пафосном столичном ресторане сродни музею западного искусства. Чтобы не мешать посетителям, поднялись в служебный кабинет. Там тоже всюду — художественные полотна, антиквариат...

— Прямо Лувр в миниатюре, Семен Викторович. Вы директор заведения?

— Его где-то в 2005—2006 годах построил мой друг Александр Шпак. Он большой ценитель искусства, меценат, коллекционер раритетных вещей. Дружим уже около 30 лет. И доверяем друг другу. Когда-то он кредитовался в "Меркурии", пригонял иномарки из Японии. Когда я вернулся в Украину, здорово помог. И предложил стать администратором или директором ресторана.

— Каков вообще ваш сегодняшний статус?

— Свободный частный предприниматель. Руководитель потребительского общества "Новая экономика", имеющего свое предприятие — ООО "Стол заказов". Кроме того, учредил пару точек, торгующих шаурмой.

— Не очень вяжется — Семен Юфа и шаурма.

— В Грузии меня познакомили с человеком по имени Бадри. Он хозяин четырех точек по продаже шаурмы в Тбилиси. За прошлый год их товарооборот составил в сумме, представьте, $5,2 млн. Там с утра до ночи полно людей. Бадри — миллионер! Да, он шел к этому 6 лет. Но в итоге стал очень состоятельным человеком. Маленькая порция шаурмы в переводе на наши деньги стоит 70 гривен. Большая — 150. Закупает украинскую свинину, украинский кетчуп, майонез. Так что зря сомневаетесь. Бизнес приносит хорошие деньги.

— Когда-то один солидный банкир ездил на "восьмерке", хотя мог позволить и "Мерседес"... Чем-то ваша шаурма навеяла...

– Отношусь к такому спокойно. В Израиле весьма богатые люди имеют по два-три дорогих автомобиля. Но для каждодневных поездок пользуются маленькими бюджетными машинками. Вышел из дома в майке, шортах, сел и поехал.

— А у вас, кстати, какая машина?

— Своей в Украине нет. Когда приехал, друзья дали ключи от 21-й "Волги" и разъездного минивэнчика "Ситроен".

— Вы уехали из Украины в 1994 году по своей воле или вынужденно? Некоторые до сих пор считают вас аферистом высшей пробы, последователем Мавроди с его пирамидой МММ. Некоторые — чудом выжившей жертвой криминально-бизнесовых разборок...

— Меньше всего хотел бы оправдываться или строить из себя жертву. Я не аферист и не жертва. Ничего не украл. Никого не обманул. Просто так сложились обстоятельства, что пришлось покинуть Украину. В некотором роде даже рад, что уехал. Но готов общаться с теми, кто считает меня мошенником, чтобы объяснить — это не так.

— С обидой уезжали?

— С обидой на некоторых людей. Тогда киевский УБОП начал довольно сильно наступать на криминальных авторитетов, которых почему-то связывали с нашим "Меркурием". Лично я отношений с ними не имел. Но меня, как и других, стали вызывать к следователям — расскажите то, поясните это... И в милицию, где пугали, и в СБУ, где разговаривали по-человечески... Но что я мог рассказать, если ни с кем из тех, кто их интересовал, не имел дел? Потом пошли угрозы. В меня бросили гранату, ее осколки чудом никого не задели. Расстреляли друга. Мне настоятельно рекомендовали оставить "Меркурий" и уехать.

— Кто?

— Посредники. И это были не шутки. Надо было принимать решение. И я выбрал Израиль.

— Там приветливо встретили?

— Гражданином этой страны я стал практически сразу по приезду, что было не трудно — по национальности я еврей. Выдали временный паспорт, потом постоянный. Получил от государства помощь. Она позволила снять квартиру. Еще через некоторое время, взяв ипотеку под 4% годовых, купил за 180 тысяч долларов хороший коттедж. Не сразу, но приехали дочери, затем жена.

— Жизнь стала налаживаться. Украину не забывали?

— Ну что вы! С ней был связан мой телекоммуникационный, айтишный бизнес. Был в курсе событий. После Оранжевой революции решил перебраться поближе — в Молдову. А когда произошла Революция достоинства, купил билет и прилетел из Кишинева в Одессу, а потом в Киев.

— Это было еще в 2014 году?

— В 2015-м. Тогда глава МВД Арсен Аваков объявил, что распустил УБОП. Все годы я мечтал вернуться. И знал, что это когда-нибудь произойдет.

— Не страшно было возвращаться? Могли старое припомнить, тот же "Меркурий"...

— А я сразу отправился в МВД выяснить, есть ли ко мне какие-то претензии. И получил на руки официальный документ — справку с мокрой печатью об отсутствии судимости, обвинений и подозрений. То есть я абсолютно чист в плане законности. Что для меня очень важно. Ну и потом я же родился в Украине, здесь могилы родителей, мои друзья. Нет, возвращаться страшно не было.

— Вы богаты?

— Баснословных сбережений нет. Но и сказать, что беден, нельзя. На жизнь хватает.

— Вы, говорят, полны новых бизнес-идей. Если вкратце, что за проект "Новая экономика"? "Меркурий-2"?

— Нет. Пока жил в Израиле и Молдове, объездил полмира. В США познакомился с уникальным человеком — Жаком Фреско, к сожалению, ныне покойным. Ученый, футурист, автор концепции глобального переустройства мирового сообщества. В основу нашего проекта легли в том числе его идеи, его мировоззренческие позиции. Если коротко — одним из сегментов является создание города будущего. Три составляющих — энергоэффективность, социальный фактор, импортозамещение — позволят решить целый ряд очень актуальных проблем. Это, например, выращивание на обычных землях экологически чистой сельскохозяйственной продукции, использование самых передовых аграрных технологий, новые рабочие места, в том числе для переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса, собственная инфраструктура, оборудованная с учетом последних достижений науки и техники. Еще один перспективный сегмент — проект крупного комплекса по переработке отходов резинотехнического производства под Белой Церковью. Это предприятие также планируется оснастить по самым высоким стандартам плюс, опять же, рабочие места. В Запорожской области запускаем комплекс по производству говяжьих и куриных бульонных наборов. Диетический, качественный продукт, никакой химии — 25 тысяч расфасованных в 300-граммовые стаканчики наборы уже доставлены в Киев и будут распределены в розницу, а также госпитали, другие лечебные учреждения...

— "Планов громадье", но терзают смутные сомнения, не наступят ли люди на те же грабли...

— Определенный скептицизм понятен. Но нельзя настраиваться на неудачу — тогда ничего не выйдет из самой замечательной идеи. Сидеть сложа руки — тоже непростительная роскошь. Надо действовать. А опыт "Меркурия" мы учли. И планируем, что все в работе нашей будет открыто, прозрачно — от принятия решений до распределения доходов и получения дивидендов.

— Нескромный вопрос — а деньги, собственно, откуда под ваш "проект века"? Не будете же рассчитывать на государство?

— Финансировать проект берутся зарубежные инвесторы — израильские и польские. Как раз они и поставили условие — обойтись без господдержки из-за слишком изменчивой экономической ситуации в стране. И еще один принципиальный момент — предложим выступить гарантами проекта рядовых граждан Украины.

— То есть, как и в "Меркурии", будете собирать взносы, а их потом придется выбивать?

— Нет. На строительство экопоселения под ключ, по расчетам поляков, понадобится $200 млн. Срок — 15 месяцев. Мы выбрали два банка и предложили: если придут 10 тысяч новых клиентов, каждый из которых даст гарантийное обязательство инвестировать в проект от 100 до 500 долларов (то есть общая сумма этих гарантий — до $5 млн, при этом отвечать в случае провала будут простые люди, пообещавшие банку свои деньги. — Прим. Ред.), готовы ли они консолидировать средства и выступить гарантами уже перед поляками? Предложение заинтересовало.

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— В чем фокус?

— Гарантами перед поляками выступают банки. А физлица, вступившие с ними в договорные отношения, не вносят сбережения или паи, а приобретают право стать инвесторами строительства. Например, тепличного комплекса по выращиванию клубники, ежевики, различных салатов, прочей сельхозпродукции, закупаемой сегодня за рубежом... Это право — своего рода риск на случай форс-мажора.

— Все равно напоминает "Меркурий", простите. То есть простые люди дают гарантии банку, а кредит получаете вы... Это ваша личная идея или плод коллективного творчества?

— Можно сказать, идея коллективная. В нее заложено множество сегментов и технических решений. Можно о них долго рассказывать, в газете места не хватит. Да и не хочу, чтобы это выглядело популистски.

— Как-то так это и выглядит...

— У меня уже не тот возраст, чтоб отказываться от своих планов. Хочется воплотить их в жизнь и сделать экспериментальный проект успешным. Уверен, что должно получиться. Когда у человека достойная зарплата и он видит, что с ним ведут себя как с равным партнером, а не халявщиком, и есть перспектива, и участие в процессе, результаты которого положат начало новым взаимоотношениям, — что в этом плохого? Жак Фреско многими воспринимался как наивный мечтатель. Но многое из сказанного им воплотилось и воплощается. А он был еще большим фантазером, чем я.

— Вы все-таки фантазер?

— И не вижу в этом ничего зазорного. Фантазии рождают идеи. И если из тысячи идей хоть одну удастся реализовать, это лучше, чем ничего. Мы хотим создать своего рода свободную экономическую зону, которая станет некой точкой роста. Успешным будет эксперимент — начнем его тиражировать и предлагать на уровне государства в том числе.

— Ну а не получится — что тогда? Опять уедете?

— Думаю, что вернулся окончательно, и не вижу причин, препятствующих осуществлению наших намерений.

— Дома у вашего партнера Александра Шпака был обыск, якобы изъяли кучу денег — что за история?

— Эта неприятная история напрямую связана с нашим проектом. Дома у Александра хранились средства, которые удалось собрать для его реализации, — и мои, и наших деловых партнеров.

— Сколько?

— Порядка $5 млн. Сотрудники Департамента спецрасследований Генпрокуратуры пришли к Шпаку с обыском, вскрыли сейф и изъяли их на том основании, что деньги якобы принадлежат "преступной власти" — бывшему замминистра внутренних дел Лекарю и чуть ли не Януковичу. А потом стали писать, будто это деньги, вывезенные мною в 1994 году. И появились публикации, что такой-сякой Юфа вернулся, чтобы создать новую финансовую пирамиду, обмануть людей, набить себе карманы. Ну бред...

— Какая связь между Шпаком и Лекарем, замом тогдашнего главы МВД Захарченко?

— Лет шесть назад Саша купил у Лекаря квартиру. Больше никакой связи. Но и денег нет. Наши зарубежные партнеры уже жалеют, что решили принять участие в инвестировании проекта.

— Через суд не пытались вернуть?

— Пытались. Суды принимали решения в нашу пользу. Но они не выполняются. Взять и забрать — что-то из области "Разделяй и властвуй". И все же мы надеемся, что обойдется без вмешательства Европейского суда по правам человека.

— Это правда, что вы были знакомы с известной правозащитницей Валерией Новодворской?

— Правда. Уникальный человек. Мы встречались в Москве во время Оранжевой революции.

— И с Мавроди встречались?

— Нас познакомил мой друг. Только с Сергеем мы не нашли общего языка. Он парень толковый, но у нас разные взгляды на многие вещи, и деньги в том числе.

— В чем разность взглядов?

— Сходство во взглядах ограничивалось тем, что и он, и я считали, что, только объединившись, социум может свернуть горы, то есть сила — в объединении. Но я утверждал и верю, что основная мотивация к объединению людей разумных — это стремление к оптимизации затрат ресурсов для достижении цели всеобщего благополучия. А он считал главным топливом и мотивацией индивидуальную человеческую алчность. В отличие от моей, его теория допускала победителей гонки жадности и проигравших.

— Как-то очень витиевато. Можно доступнее?

— Его концепт делит участников на "своих" и "чужих". "Свои" — это те, что первыми поверили, и поэтому больше получают благ от участия. "Чужие" пришли позже, потому их шансы на успех значительно меньше, а риски выше.

Я же предлагаю концепцию, где все равны изначально, и независимо от суммы вклада участники имеют равное право голоса, а преимущества получают исключительно благодаря персональным качествам, полезным обществу. Но это все же моя субъективная точка зрения.

— Под занавес. Вы сказали, что немало поездили по миру. С каким паспортом? Или у вас их несколько — два, три?

— Раньше ездил по израильскому. Срок его действия истек. Теперь езжу по украинскому. Получил новый биометрический загранпаспорт и прекрасно им пользуюсь. Практически везде его воспринимают позитивно.