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Создают огненное облако: на вооружение ВСУ принят новый вид гранат (фото)

3 февраля, 05:17

В районе взрыва температура достигнет 3000 градусов

Фото: "Украинский милитарный портал"

Фото: "Украинский милитарный портал"

Термобарическое оружие в Украине было впервые создано в 2017 году, а теперь на вооружение украинской армии приняты новый вид боеприпасов – термобарические гранаты.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Речь идет о ручных гранатах РГО-27С и РГТ-27С2, которые произведены государственным предприятием "Спецоборонмаш" (ранее "Машиностроительная фирма "Артем"). Термобарические гранаты предназначены для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях различного типа, на открытой местности, а также для вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники.

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При взрыве граната создает на четыре секунды огненное облако объемом 13 кубометров, где температура достигает 2500-3000 градусов, что позволяет не только уничтожать живую силу, но и выводить из строя легкобронированную технику. Квадратный вариант гранаты позволяет, например, установить ее на объекте поражения с помощью магнита или клейкого элемента.

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Характеристики ручной термобарической гранаты:

  • масса гранаты без запала 600 г;
  • масса термобарической смеси 310 г;
  • масса разрывного заряда 32 г;
  • время до разрыва после взвода 3 секунды;
  • высота/ширина огненной тучи 2 х 2,8 метра;
  • время существования огненного облака 4 секунды;
  • ориентировочная температура в зоне взрыва 2500-3000 градусов по Цельсию;
  • площадь сплошного поражения 5 квадратных метров
  • объем сплошного поражения в помещении 13 кубических метров.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году в Украине начали производство новых пехотных огнеметов с термобарическими боеприпасами. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

Смотрите также испытания новой брони для БТР-4Е, которая выдержала стрельбу из пулемета калибра Б-30:

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