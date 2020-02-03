Создают огненное облако: на вооружение ВСУ принят новый вид гранат (фото)

Термобарическое оружие в Украине было впервые создано в 2017 году, а теперь на вооружение украинской армии приняты новый вид боеприпасов – термобарические гранаты.
Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".
Речь идет о ручных гранатах РГО-27С и РГТ-27С2, которые произведены государственным предприятием "Спецоборонмаш" (ранее "Машиностроительная фирма "Артем"). Термобарические гранаты предназначены для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях различного типа, на открытой местности, а также для вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники.
При взрыве граната создает на четыре секунды огненное облако объемом 13 кубометров, где температура достигает 2500-3000 градусов, что позволяет не только уничтожать живую силу, но и выводить из строя легкобронированную технику. Квадратный вариант гранаты позволяет, например, установить ее на объекте поражения с помощью магнита или клейкого элемента.
Характеристики ручной термобарической гранаты:
- масса гранаты без запала 600 г;
- масса термобарической смеси 310 г;
- масса разрывного заряда 32 г;
- время до разрыва после взвода 3 секунды;
- высота/ширина огненной тучи 2 х 2,8 метра;
- время существования огненного облака 4 секунды;
- ориентировочная температура в зоне взрыва 2500-3000 градусов по Цельсию;
- площадь сплошного поражения 5 квадратных метров
- объем сплошного поражения в помещении 13 кубических метров.
Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году в Украине начали производство новых пехотных огнеметов с термобарическими боеприпасами. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.
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