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Спад и новая волна: эксперты сделали прогноз о коронавирусе в Украине

4 мая, 16:00

Денис Беспалов

В течение третьей декады мая может быть пик пандемии

В Украине продлят карантин до 22 мая. По мнению экспертов Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, мероприятия, которые были приняты правительством страны, в целом позволили существенно замедлить процесс стремительного распространения COVID-19 и снизить тяжелые последствия от нее, как это наблюдалось в некоторых странах Европы и США.

Как отмечается, первое форсайтное исследование показало, что для Украины "функция скорости изменения количества случаев COVID-19 приобретает свой максимума на 51-52 день от первого зарегистрированного больного, а именно на вторую половину апреля 2020 года".

"После достижения этого максимума вследствие жестких карантинных мероприятий в стране должен произойти "слом" предыдущей тенденции и начаться снижение скорости роста количества случаев заболевания (функция количества заболеваний COVID-19 должна была изменить характер с экспоненциального на линейный). В целом в третьей декаде апреля 2020 года так это и произошло", – говорится в исследовании.

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Эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе (до одной недели) наиболее вероятным является продолжение линейного характера распространения коронавируса в Украине (пребывание в состоянии "плато") с отдельными "всплесками".

В течение третьей декады мая может быть пик пандемии.

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"Медленное угасание пандемии коронавируса может происходить в течение самой теплой поры года в Украине, с конца мая до конца августа 2020 года, по мере постепенного приобретения населением коллективного иммунитета, улучшения работы системы здравоохранения, повышения социальной ответственности и сознания населения", - говорится в исследовании.

Однако, как отмечают эксперты, в течение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов не исключено появление второй волны пандемии.

Согласно последним данным, в Украине подтвержден 12 331 случай заражения COVID-19, выздоровели 1619 человек, умерли – 303.

Ранее сообщалось, что в НАТО готовятся ко второй волне коронавируса.

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эпидемия Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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