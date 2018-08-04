Спадет или усилится жара: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник ожидаются дожди с грозами в западной, северной и центральной частях страны

На днях синоптики сообщали, что в начале августа в Украине будет жаркая погода, но также в это время к нам наведается холодный фронт с северо-запада Европы, принеся на пару дней прохладу и свежий воздух. Сайт "Сегодня" решил более детально разобраться с погодой на выходные и в первой половине следующей недели.

В субботу, 4 августа небольшие дожди ожидаются только на севере Украины, в Черниговской, Сумской, Житомирской областях, сообщает Укргидрометцентр. В остальных регионах облачно, без осадков. Средняя температура воздуха днем составит 28-31 градус выше нуля в западных областях, 27-29 градусов на севере, 29-32 градуса в центре и в восточных областях, и 30-32 градуса тепла на юге.

В воскресенье, 5 августа в Украину возвращаются грозы и дожди. Сухо только в восточных и южных областях. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и в субботу. Максимальная температура днем +33 градуса тепла – в Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

В понедельник, 6 августа все так же ожидаются дожди с грозами в западной, северной и центральной частях Украины. Температура воздуха днем на западе – от 24 до 27 градусов тепла, на севере – от 26 до 28 градусов, в центральных областях от 28 до 31 градуса, в восточных – от 29 до 32 градусов, на юге от 29 до 33 градусов выше нуля.

Во вторник, 7 августа в Украине без осадков, на большей части страны ясно, солнечно. В западных и северных областях днем от 25 до 27 градусов, в центральных от 26 до 28, в восточных областях от 28 до 30 градусов, на юге – от 29 до 31 градуса тепла.

В среду, 8 августа в Украине переменная облачность, без осадков. Средняя температура воздуха днем – от 27 до 29 градусов выше нуля.

Народный прогноз погоды

4 августа отмечается день святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот день имел название Поцелуйница. С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым, пишет сайт "Синоптик". Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.

5 августа почитается память Почаевской иконы Божией Матери и мученика Трофима. В народе Трофима называют Бессонником, поскольку идет пора усиленных работ, страды: "Хорошему хозяину день мал". На полях в это время заканчивалась уборка. Наши предки заметили, что августовские росы – к отменной погоде.

6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.

7 августа отмечается Успение (кончина) правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В прежние времена заметили, какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря.

8 августа отмечается день священномученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомедийских. У наших предков это было время сбора трав в лекарственных целях. В прежние времена заметили, золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта – к хорошей погоде.