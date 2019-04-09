Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Спарки-спасатель: как работает самая известная в Украине собака-сыщик

Сегодня, 16:00

Овчарка заменяет целый отряд поисковиков

Спарки-спасатель: как работает самая известная в Украине собака-сыщик Украина Овчарка заменяет целый отряд поисковиков

О ней знает вся Украина, ведь овчарка-спасатель Спарки разыскала пенсионерку, которая три дня просидела в заброшенном коллекторе. Хвостатая профи из Павлограда одна заменяет целый отряд поисковиков, так как слышит людей по дыханию. Журналисты "Сегодня" навестили знаменитость и увидели, как она тренируется.

Бельгийская овчарка Спарки – профессиональный спасатель. Собака еще щенком ежедневно тренировалась и искала пропавших людей. Таких профи в Украине больше нет. Умница Спарки живет у Ларисы и давно является частью семьи. Она спит на диване, ест вкусности с семейного стола и отдыхает вместе с семьей.

Но на тренировках, особенно при выполнении заданий, Спарки ведет себя крайне ответственно. За последние девять месяцев Спарки нашла двух человек. Выжили они только благодаря этой овчарке. Она – одна из 10 лучших собак-сыщиков в мире.

Ранее мы писали о том, как в Хмельницкой области служебные собаки помогли раскрыть убийство.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег собака, сыщик, павлоград, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " Спарки-спасатель: как работает самая известная в Украине собака-сыщик". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве запустили реестр домашних животных

4 апреля, 16:36

При регистрации данные о животном попадают на сайт реестра, а потом животные проходят верификацию

Полезно для здоровья: почему стоит завести собаку

29 марта, 12:25

Собаки снимают стресс и заставляют нас больше двигаться

Собака принесла хозяйке неожиданный "сюрприз"

28 марта, 08:02

Животное нашло тайник контрабандистов

Пес пожертвовал своей жизнью ради спасения хозяев

25 марта, 15:41

Ветеринары не смогли помочь собаке

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Мужчина сгорел заживо: не сказал жене пароль от мобильного

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Зинченко остался один шаг до английского достижения Лужного

Велосипедистка дня: блондинка из Швейцарии Патриция Маротта

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Банк Ахметова с треском проиграл суд по выкупу своих акций

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

6 признаков того, что у вас опасный дефицит белка в организме

Растащат по кускам: журналист назвала претендентов на земли РФ