Спарки-спасатель: как работает самая известная в Украине собака-сыщик
Овчарка заменяет целый отряд поисковиков
О ней знает вся Украина, ведь овчарка-спасатель Спарки разыскала пенсионерку, которая три дня просидела в заброшенном коллекторе. Хвостатая профи из Павлограда одна заменяет целый отряд поисковиков, так как слышит людей по дыханию. Журналисты "Сегодня" навестили знаменитость и увидели, как она тренируется.
Бельгийская овчарка Спарки – профессиональный спасатель. Собака еще щенком ежедневно тренировалась и искала пропавших людей. Таких профи в Украине больше нет. Умница Спарки живет у Ларисы и давно является частью семьи. Она спит на диване, ест вкусности с семейного стола и отдыхает вместе с семьей.
Но на тренировках, особенно при выполнении заданий, Спарки ведет себя крайне ответственно. За последние девять месяцев Спарки нашла двух человек. Выжили они только благодаря этой овчарке. Она – одна из 10 лучших собак-сыщиков в мире.
Ранее мы писали о том, как в Хмельницкой области служебные собаки помогли раскрыть убийство.
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