Спасал товарища, но сам не выжил: в ООС рассказали о героической гибели медика в бою

Сегодня, 12:52

Погибшему было всего 23 года и он пожертвовал жизнью, чтоб спасти товарища

Олег Бокач. Фото: twitter.com/TSgdalinka
Олег Бокач. Фото: twitter.com/TSgdalinka

На Донбассе в результате обстрела погиб медик Олег Бокач, который служил в 95-й бригаде медиком. Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил в эфире телеканала "Прямой" Александр Петрук.

По его словам, погибший пытался помочь раненному товарищу, но попал под огонь боевиков сам.

"Инцидент произошел, боец погиб 12 мая. Это действительно 23-летний Олег Бокач, младший сержант, медик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Обстоятельства были такие, что он вытаскивал с поля боя раненого товарища и сам получил осколочное ранение. Его эвакуировали в больницу, но медики лишь констатировали смерть".

Отметим, что из-за интенсивных боевых действий за прошлую неделю на Донбассе у ВСУ и боевиков большие потери. На фронте боевики совсем обнаглели и стали еще больше атаковать позиции украинских военных. У украинской армии погибли два человека и ранения получили 23, а у боевиков дела куда хуже – 14 убитых и 30 раненных.

Также на выходных стало известно о героическом бое бойца ВСУ, который сам отбил атаку боевиков и заставил их отступить. Командир воинской части представил младшего сержанта к награде за его решительный отпор врагу.
Донбасс, погиб, ВСУ, медик

Вы сейчас просматриваете новость "Спасал товарища, но сам не выжил: в ООС рассказали о героической гибели медика в бою". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Боевики на Донбассе. Фото: архив

Нищенские зарплаты и недовольство российскими офицерами: Тымчук рассказал о бедах в "Л/ДНР"

Сегодня, 10:39

Местные боевики возмущаются, что российские командиры не желают "строить армию и воевать с ВСУ"

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Волкеру расширили полномочия по Украине – журналист

Сегодня, 09:43

Теперь у американского дипломата будет больше возможностей для урегулирования украинского кризиса
Загрузка...

Украина

Противостояние на Донбассе. Фото: DonPress.com

Бои идут по всему фронту: в ООС сообщили о ситуации на Донбассе

Сегодня, 09:23

Боевики более 60 раз били по позициям ВСУ, применяя и минометы, и артиллерию

Украина

Перепуганный из-за боевиков олень. Фото: скриншот

Видеошок: олень на улицах Горловки удивил боевиков

Сегодня, 04:42

"Концентрация оленей на видео зашкаливает", смеются пользователи сети с боевиков
Загрузка...