Спасал товарища, но сам не выжил: в ООС рассказали о героической гибели медика в бою

Погибшему было всего 23 года и он пожертвовал жизнью, чтоб спасти товарища

На Донбассе в результате обстрела погиб медик Олег Бокач, который служил в 95-й бригаде медиком. Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил в эфире телеканала "Прямой" Александр Петрук.

По его словам, погибший пытался помочь раненному товарищу, но попал под огонь боевиков сам.

"Инцидент произошел, боец погиб 12 мая. Это действительно 23-летний Олег Бокач, младший сержант, медик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Обстоятельства были такие, что он вытаскивал с поля боя раненого товарища и сам получил осколочное ранение. Его эвакуировали в больницу, но медики лишь констатировали смерть".

Отметим, что из-за интенсивных боевых действий за прошлую неделю на Донбассе у ВСУ и боевиков большие потери. На фронте боевики совсем обнаглели и стали еще больше атаковать позиции украинских военных. У украинской армии погибли два человека и ранения получили 23, а у боевиков дела куда хуже – 14 убитых и 30 раненных.

Также на выходных стало известно о героическом бое бойца ВСУ, который сам отбил атаку боевиков и заставил их отступить. Командир воинской части представил младшего сержанта к награде за его решительный отпор врагу.