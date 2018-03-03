Спасал военных и брал в плен боевиков: Порошенко поздравил Героя Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 30-летием Героя Украины, капитана, командира роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Валерия Чибинеева. Об том он написал на своей странице в Facebook.

"С первых дней российской агрессии капитан под позывным "Каракурт" встал на защиту восточных границ нашего государства. Он прошел путь Героя от уничтожения диверсионно-разведывательной группы и живой силы расчетов пулеметов и гранатометов, к спасению трех украинских военнослужащих и взятие в плен двух боевиков", – написал президент.

Порошенко поздравил его с днем рождения и поблагодарил за мужество, героизм и волю к победе.

Напомним, 24 января Порошенко поздравлял командующего АТО Михаила Забродского, которому исполнилось 45 лет. Президент отмечал, что боевого опыта Забродского хватило бы на несколько военных карьер.

Также президент поздравлял Героя Украины Александра Порхуна из 95-й бригады, который участвовал в ожесточенных боях за Саур-Могилу и за Донецкий аэропорт.