Спасал военных и брал в плен боевиков: Порошенко поздравил Героя Украины

Сегодня, 08:56

Глава государства рассказал, какие героические подвиги совершил украинских офицер "Каракурт"

Валерий Чибинеев. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Валерий Чибинеев. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с 30-летием Героя Украины, капитана, командира роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Валерия Чибинеева. Об том он написал на своей странице в Facebook.

"С первых дней российской агрессии капитан под позывным "Каракурт" встал на защиту восточных границ нашего государства. Он прошел путь Героя от уничтожения диверсионно-разведывательной группы и живой силы расчетов пулеметов и гранатометов, к спасению трех украинских военнослужащих и взятие в плен двух боевиков", – написал президент.

Порошенко поздравил его с днем рождения и поблагодарил за мужество, героизм и волю к победе.

.jpg_273

Напомним, 24 января Порошенко поздравлял командующего АТО Михаила Забродского, которому исполнилось 45 лет. Президент отмечал, что боевого опыта Забродского хватило бы на несколько военных карьер.

Также президент поздравлял Героя Украины Александра Порхуна из 95-й бригады, который участвовал в ожесточенных боях за Саур-Могилу и за Донецкий аэропорт.
Порошенко, ВСУ, поздравил, герой украины, чибинеев

Вы сейчас просматриваете новость "Спасал военных и брал в плен боевиков: Порошенко поздравил Героя Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Противостояние на Донбассе. Фото: AFP

Ситуация в АТО: накануне нового перемирия ВСУ понесли потери

Сегодня, 08:04

Пророссийские боевики продолжают активно обстреливать позиции украинских военных

Политика

фото: pixabay.com

В Командовании Воздушных сил исчезли секретные документы

Сегодня, 00:21

По факту отсутствия документа с грифом секретности в Командовании Воздушных сил проводится служебное расследование
Загрузка...

Политика

фото facebook.com/petroporoshenko

Порошенко наградил более сотни военных ВСУ и Нацгвардии

26 Февраля, 20:27

Бойцы отмечены орденами Богдана Хмельницкого и За мужество III степени, медалями За воинскую службу Украине и Защитнику Отечества

Украина

Основной боевой танк "Оплот". Фото: "Укроборонпром"

Танки "Оплот", ПТРК "Стугна" и "Корсар": Муженко рассказал о новинках для ВСУ

23 Февраля, 12:20

Уже определено, какие подразделения каким вооружением должны быть оснащены
Загрузка...