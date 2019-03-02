Спасатели начали масштабную проверку всех избирательных участков

После проверки инспекторы дают рекомендации по устранению недостатков

В Запорожье мужчина выпал из окна и чудом спасся. Фото: ГСЧС

Спасатели начали масштабную проверку всех избирательных участков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80d/d79/5c580dd79a12c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80d/d79/5c580dd79a12c.jpg 2019-03-02T10:51:00+02:00 Украина После проверки инспекторы дают рекомендации по устранению недостатков

Инспекторы ГСЧС начали проверку состояния помещений, в которых будут использовать в качестве избирательных участков. Их главной целью является установление реальной готовности таких объектов к выборам Президента Украины в конце марта, пишет пресс-служба ГСЧС.

"Так, проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательный процесс и т.д.)", – говорится в сообщении.

На этой неделе проверили участки в Житомирской, Кировоградской областях, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, где инспекторы провели встречу с председателями и членами окружных избирательных участков. По результатам проверок руководителям объектов дают рекомендации по устранению обнаруженных противопожарных недостатков и определяют контрольные сроки.

Кроме того, чтобы повысить безопасность граждан на избирательных участках, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения. Такие тренировки провели уже в Николаевской области. Личный состав пожарно-спасательных подразделений отрабатывал действия по тушению пожара, спасению пострадавших и взаимодействие с администрацией объектов. Подобные учения проводятся в каждом регионе страны.

Напомним, что на заседании Комиссии ЦИК приняла к сведению, что на выборах президента Украины голосование граждан не организуется и не проводится на территории АР Крым и Севастополя, на определенных указом президента временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Также Комиссия утвердила смету расходов на подготовку и проведение выборов президента Украины для УИК заграничных избирательных участков на общую сумму 15 млн 572,6 тыс. грн.

Также мы сообщали, что существует 102 украинских избирательных участка за рубежом на постоянной основе в 72 странах мира. Отмечается, что 99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины, 3 участка – при воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины: в Демократической Республике Конго и в Косово, Республика Сербия.

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