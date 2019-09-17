Спасатели объяснили, почему во время похолодания сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Харьковской области горят торфяники / Фото: ГСЧС

В Украине до 20 сентября включительно сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 17-20 сентября в Украине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – указали в ведомстве.

В Киеве и Киевской области 17-20 сентября, как сообщается, также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Реклама

Спасатели отметили, что несмотря на похолодание, трава, лесная подстилка и деревья остаются все еще сухими, что может привести к возгораниям. Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Кроме того, до 16 сентября синоптики предупреждают о наивысшем уровне пожарной опасности в Украине. Во время пожароопасного периода запрещено заезжать в лес на автомобилях и охотиться с использованием огнестрельного оружия, напомнили спасатели.

Ранее новости "Сегодня" уже писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама