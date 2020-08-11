Українська
$ 27,65
32,68
  1. Последние новости Украины

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Украине: где будет опасно

11 августа, 08:56

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Страну снова накрывает непогода

В Украине сегодня, 11 августа, значительно ухудшится погода – на большинство областей обрушатся дожди и грозы. В связи с этим спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, желтый уровень опасности из-за непогоды будет сохраняться в северных, западных и центральных областях.

"По Киевской области 11 августа днем грозы (I уровень опасности, желтый)", – добавили спасатели.

Отметим, что на остальной территории, как сообщили в Украинском гидрометцентре, будет сухо. Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла.

В тренде
Украину накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

Реклама

Кроме того, ранее синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Также мы рассказывали о том, как жаркая погода может повредить вашему здоровью и какие стоит принять меры, дабы не пострадать. Подробнее смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели непогода Украина дожди штормовое предупреждение грозы ГСЧС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Выборы в Беларуси и избиения людей: как отреагировали в Раде
Выборы в Беларуси и избиения людей: как отреагировали в РадеПолитика
Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты служебных расследований
Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты служебных расследованийПроисшествия
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Три из трех: как планово и быстро вырастут зарплаты, пенсии и цены
Три из трех: как планово и быстро вырастут зарплаты, пенсии и ценыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять