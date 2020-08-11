Спасатели объявили штормовое предупреждение в Украине: где будет опасно

В Украине сегодня, 11 августа, значительно ухудшится погода – на большинство областей обрушатся дожди и грозы. В связи с этим спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, желтый уровень опасности из-за непогоды будет сохраняться в северных, западных и центральных областях.

"По Киевской области 11 августа днем грозы (I уровень опасности, желтый)", – добавили спасатели.

Отметим, что на остальной территории, как сообщили в Украинском гидрометцентре, будет сухо. Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла.

Реклама

Кроме того, ранее синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Также мы рассказывали о том, как жаркая погода может повредить вашему здоровью и какие стоит принять меры, дабы не пострадать. Подробнее смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама