Шашлыки придется перенести: спасатели запретили жечь костры

В пятниц у и в выходные сохранится самый высокий уровень пожарной опасности

По Украине в пятницу, 6 сентября, а также в выходные, сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этомсообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 6 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", – отметили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Реклама

Напомним, что сегодня в Украине ожидается комфортная погода, местами даже будет жарко. Однако в некоторых областях вероятен небольшой дождь.

Свежее всего сегодня будет в западных областях – от 21 до 24 градусов, но без осадков.

В центре страны синоптики обещают комфортные 23-25 градусов и почти везде сухую погоду. Только в Житомирской и Полтавской областях ожидается дождь. В Киеве солнечно и до +25.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечали, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. По предварительным данным, в 2019 году прогнозируется урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине еще даже не полностью ушла летняя погода, в другом полушарии Земли ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и движется на побережье США. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама