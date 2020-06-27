Спасатели дали прогноз: наводнения грозят еще четырем областям Украины

В Украине с 27 по 30 июня ожидается подъем уровня воды в Винницкой, Одесской, Закарпатской и Волынской областях, что может привести к наводнению.
Об это угрозе говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, могут выйти из берегов реки в бассейне Припяти – в районе поселка Любешов на Волыни.
Также наводнение грозит жителям населенных пунктов в бассейне Днестра: в районе Могилев-Подольского и Ямполя Винницкой области.
Кроме того, в Одесской области ожидается подъем уровня воды в нижнем течении Днестра: в районе населенных пунктов Яськи и Беляевка.
Закарпатская область стала еще одним регионом, который находится под угрозой – в районе села Верхние Реметы поднимется вода в нижнем течении Боржавы.
Спасатели призвали украинцев быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности во время паводков.
Отметим, что в четырех западных областях страны по состоянию на 27 июня остаются затопленными 180 населенных пунктов – там сильные дожди привели к осложнению паводковой обстановки. Только на Прикарпатье были подтоплены более 200 населенных пунктов, разрушены 110 км автодорог и 90 мостов.
Кроме того, ранее масштабный потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.
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