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Спасатели дали прогноз: наводнения грозят еще четырем областям Украины

27 июня, 18:31

Руслан Ровик Руслан Ровик

Разливы рек возможны в Винницкой, Одесской, Закарпатской и Волынской областях

В Украине с 27 по 30 июня ожидается подъем уровня воды в Винницкой, Одесской, Закарпатской и Волынской областях, что может привести к наводнению.

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Об это угрозе говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, могут выйти из берегов реки в бассейне Припяти – в районе поселка Любешов на Волыни.

Также наводнение грозит жителям населенных пунктов в бассейне Днестра: в районе Могилев-Подольского и Ямполя Винницкой области.

Кроме того, в Одесской области ожидается подъем уровня воды в нижнем течении Днестра: в районе населенных пунктов Яськи и Беляевка.

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Закарпатская область стала еще одним регионом, который находится под угрозой – в районе села Верхние Реметы поднимется вода в нижнем течении Боржавы.

Спасатели призвали украинцев быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности во время паводков.

Отметим, что в четырех западных областях страны по состоянию на 27 июня остаются затопленными 180 населенных пунктов – там сильные дожди привели к осложнению паводковой обстановки. Только на Прикарпатье были подтоплены более 200 населенных пунктов, разрушены 110 км автодорог и 90 мостов.

Кроме того, ранее масштабный потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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Закарпатье спасатели наводнение Волынь одесская область припять ГСЧС Винницкая область Закарпатская область волынская область Днестр

Источник: Сегодня

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